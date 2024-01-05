Північнокорейський "Іскандер". Росія використовує проти України отримані від КНДР ракети

Ракети з КНДР вже двічі могли бомбити українські міста

Слідом за повідомленням про можливість отримання Росією цілого переліку ракет з КНДР надійшла звістка про можливе їх застосування проти України. Найімовірніше, йдеться про ракету KN-23, яку могли використовувати під час обстрілу Запоріжжя 29 грудня.

Про це повідомляє видання Defense Express, стверджуючи, такі ж ракети були застосовані під час удару по Харкову 2 січня. Щоправда, поки що аналіз осколків триває, але є багато вказівок саме на даний тип ракети.

Через закритість КНДР точні характеристики KN-23 невідомі, але в них були використані російські ракетні технології, які застосовуються в ракеті "Іскандер". Зокрема, через дальність російської ракети 500 км, продавати її в такому варіанті не можна, тільки в експортному – до 300 км, водночас KN-23 має максимальну дальність до 690 км. З цієї причини KN-23 вважають покращеною ліцензійною копією "Іскандера" або північнокорейською ракетою, в якій використані технології російської.

КНДР є що запропонувати Росії

Так чи інакше, точних ТТХ північнокорейської ракети немає, за припущеннями ж експертів, вона може мати 7,5 метра завдовжки; діаметр — 0,95 м і вага близько 3,5 тонн, з яких близько 500 кг припадають на бойову частину (БЧ). Дальність залежить від розмірів БЧ, яка для польоту на 690 км зменшується, щоб помістити більше палива. Більш-менш стандартною відстанню можна вважати 400-500 км, що знову-таки робить її схожою на російський "Іскандер".

Що стосується системи управління, то й тут дані різняться: згідно з одним — керма в соплі двигуна дозволяють ракеті маневрувати в польоті і виконувати складні маневри, тобто бути досить точною. Згідно з іншими, передбачувана KN-23 при атаці Запоріжжя 29 грудня впала в поле, що говорить швидше про погану систему управління, навігацію та низьку точність ракети. У того ж "Іскандера" коло можливого відхилення від мети становить від 30 до 70 метрів, що є досить середнім показником точності.

Невідомі також дані про швидкість польоту KN-23, але в "Іскандера" вона складає максимально до 2100 метрів за секунду. Це в середньому вище, ніж у зенітних ракет систем ППО, які є в України, але на рахунку українських зенітників 51 збитий "Іскандер" різних модифікацій із 161 використаних.