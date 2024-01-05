США скликають Радбез ООН через північнокорейські ракети в РФ

США підтвердили використання російськими терористами ракет з КНДР під час терактів 30 грудня та 2 січня

Рада Безпеки Організації Об'єднаних націй збереться на позачергове засідання 10 січня через постачання Північною Кореєю балістичних ракет російському терористичному режиму. Російські терористи використовують ці ракети у війні проти України.

Про це написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter (X). За його словами, ініціювали нове засідання Сполучені Штати після того, як інформація щодо північнокорейських ракет підтвердилася.

"США… мають нову інформацію про зброю, яку Росія отримує від третіх країн на підтримку своєї мети знищити Україну та підкорити її народ… США вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше громадянської інфраструктури України та вбити українських мирних жителів", – написав Кислиця.

Кислиця також підтвердив, що США будуть говорити про використання ракет з КНДР російськими терористами під час ракетних терактів проти Україні 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року. Щонайменше декілька ракет було спрямовано росіянами проти цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, що чиновники США стурбовані активними переговорами Росії щодо придбання в Ірану балістичних ракет малої дальності. Їх можуть поставити країні-агресору вже навесні цього року.

Водночас The Wall Street Journal повідомляє, що КНДР розпочала передачу балістичних ракет Росії. Йдеться про ракети малої дальності.