Експерти розповіли, які ракети російські терористи можуть отримати від Північної Кореї

Переважна більшість ракет КНДР – це копії радянських та російських зразків

Російський терористичний режим міг отримати від Північної Кореї кілька типів різноманітних балістичних ракет, які виготовляють підданці північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Деякі з цих ракет росіяни вже використали по Україні.

Про це пише видання Defence Express. Журналісти нагадують, що про можливу передачу ракет росіянам було відомо ще восени 2023 року.

Тоді американська розвідка та низка західних ЗМІ припустила, що разом з артилерійськими снарядами КНДР може передати своїм союзникам-терористам також балістичні ракети. Західні ЗМІ оцінюють кількість переданих ракет у щонайменше "кілька десятків".

Які ракетні комплекси Росія могла отримати від КНДР:

РСЗВ KN-25 із дальністю до 380 км. Це дальнобійна РСЗВ, ракети якої можуть сягати великої висоти, що фактично перетворює її на тактичний ракетний комплекс.

KN-02 Toksa – копія радянської ОТРК "Точка-У". Невідомо, чи сумісні з комплексом оригінальні ракети до "Точки" (і навпаки).

Ракета KN-23, яка є ліцензійною копією російського "Іскандера". Літає на 690 км; саме такими ракетами терористи вже били по Харкову та Запоріжжю.

Hwasong-5 – копія радянської ракети Р-17. Літає на 300 км, несе 985 кг вибухівки (майже як Х-22).

Hwasong-6 – літає на 600 км, але вибухівки несе менше, до 770 кг.

KN-18 – ще одна спроба КНДР скопіювати ракету Р-17. Має схожі з Hwasong-5 ТТХ, але літає тільки на 450 км.

KN-24 – спроба КНДР скопіювати американську ракету ATACMS. Літає на 410 км.

Нагадаємо, що чиновники США стурбовані активними переговорами Росії щодо придбання в Ірану балістичних ракет малої дальності. Їх можуть поставити країні-агресору вже навесні цього року.

Водночас The Wall Street Journal повідомляє, що КНДР розпочала передачу балістичних ракет Росії. Йдеться про ракети малої дальності.