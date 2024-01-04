Бомбитимуть Україну: в РФ хочуть обладнати ракети касетними боєприпасами

Ракети літають швидко

Окупанти планують обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами. Це треба для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву. Їм було надано документи Дубненського машинобудівного заводу, на якому окупанти виготовляють ракети. Ще минулого року, інженерам було доручено модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

Наразі не зафіксовані випадки застосування росіянами відповідних ракет. Але українців закликали оперативно реагувати на тривогу, адже ворог нехтує міжнародним правом та готовий застосувати більш смертоносну зброю проти цивільного населення.

Окупантам доручили обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами

Х-32: що це

Це російська надзвукова крилата ракета повітряного базування повітря-поверхня. Розроблена вона МКБ Райдуга. Х-32 є глибокою модернізацією ракети Х-22.

Розробки Х-32 розпочались наприкінці 1980-х років, офіційно представили її лише у 2016 році (тоді ж і прийняли на озброєння), а перше бойове застосування відбулося у 2022 році на території України. За даними розробників, максимальна швидкість ракети близька до гіперзвукової та на висотах польоту понад 30 км становить близько 5 400 км/год, а дальність застосування — 1 тис. км.

Раніше "Телеграф" писав, чого хоче добитися РФ масованим обстрілом України. Думки експертів невтішні.

А військовий аналітик Дмитро Снєгірьов каже, що активізація терору від російських окупантів — це спроба знищення критичної та енергетичної інфраструктури.