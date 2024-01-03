Можуть бити по всій Україні: чого росіяни хочуть досягти масованими ракетними обстрілами

Ні про яку точність завдання ударів не йдеться — метою може стати будь-який цивільний об’єкт

Першою причиною активізації терору від російських окупантів є спроба знищення критичної та енергетичної інфраструктури. Таким чином, росіяни хочуть дестабілізувати ситуацію в країні.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив військовий аналітик Дмитро Снєгірьов. За його словами, загарбники намагаються не лише послабити економічну ситуацію в Україні, але так і вплинути на її громадян.

"Саме тому географія завдавання ударів — вся територія України. Це демонстрація того, що сховатися від терору ніде. Крім того, використовуються ракети Х-22 з радіусом відхилення до одного кілометра. Тобто, ні про яку точність нанесення ударів не йдеться — ціллю може стати будь-який цивільний об'єкт", — сказав співрозмовник видання.

Снєгірьов також наголосив, що на відміну від "Калібрів" та Кинджалів", що несуть 500 кг вибухівки, ця ракета переносить до 1000 кг смертельного вантажу, оскільки вона створювалася для знищення авіаносних з’єднань країн НАТО.

"Додайте до цього балістичну траєкторію окремих ракет, яка унеможливлює своєчасне виявлення та знешкодження, і ми отримаємо відвертий терористичний акт", — підсумував експерт.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Блекаут в Україні – не головний мотив росіян. Військові експерти назвали справжню мету масованих ракетних ударів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 2 січня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що ворог використав 99 засобів повітряного нападу – ракет різних типів.