Для підготовки багато часу не потрібно: у ЗСУ розповіли, коли росіяни можуть завдати нового ракетного удару

Росіяни використовують ракети з "недоторканного запасу"

Для того, щоб підготувати новий ракетний удар по Україні, росіянам не потрібно занадто багато часу, проте питання стоїть у тому, скільки ракет у них залишилося.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, сучасні крилаті ракети – це високотехнологічний виріб, маршрут якого заздалегідь програмується фахівцями. Тому хоч на це і потрібен певний час, але можливості у росіян для цього є.

Однак питання про те, скільки часу потрібно росіянам для підготовки нового удару полягає лише в тому, скільки ракет вони взагалі мають і скільки вони можуть дозволити собі витратити на обстріл.

"Розумом Росію не зрозуміти… вони давно вже тоді перейшли в недоторканний запас, очевидно, що зараз теж переходять", — зазначив він.

Ігнат додав, що останнім часом росіяни використовують ракети типу Х, тобто повітряного базування, а от "Калібри" ними з якихось причин не запускаються. Разом з тим, представник ПС ЗСУ недвозна чно натякнув на те, що подібні удари будуть продовжуватися в майбутньому, а тому не розслаблятися не варто.

Як повідомлялося раніше, окупанти вранці 2 січня завдали масштабного ракетного удару по Києву, використавши майже сотню ракет. Хоча більшість із них були успішно збиті ППО, але деякі все ж таки завдали руйнування цивільним об’єктам.