Бюджет міста: у ЗМІ порахували, скільки РФ витратила на нову масовану атаку України

Більшість із них Україна знищила

На масовану атаку, яку зазнала Україна 2 січня, росіяни витратили мільйони доларів. За ці гроші терористи вбили та поранили десятки мирних жителів.

Витрати росіян на обстріл підрахували у Forbes. Їх журналісти нагадали, що всього за 2 січня РФ випустила по Україні 10 ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55, чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П, 12 ракет "Іскандер"/С300 та три ракети "Калібр".

При цьому, як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

"Враховуючи, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює їхню вартість приблизно в $620 млн", — йдеться в матеріалі.

Експерти пояснили, що для розрахунку вартості цих ракет Forbes використав такі оцінки: вартість ракети Х-101 — $13 млн, "Калібр" — $6,5 млн, "Іскандер" — $3 млн, "Онікс" — $1,25 млн, Х- 22 — $1 млн, "Точка-У" — $0,3 млн, Х-55 — $2 млн, Х-555 — $4 млн, Х-47 "Кинжал" — $15 млн, Shahed-136 — $50 000.

Нагадаємо, що дізнатися про те, як столиця приходить до тями після обстрілів ви можете дізнатися з репортажу "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Як раніше ми писали, 2 січня РФ масово обстріляла Україну. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків.

Також ми повідомляли про те, що Зеленський прокоментував ранкову атаку РФ.