Вогонь та дим охопили Київ. Як столиця приходить до тями після обстрілів: фоторепортаж "Телеграфу"

Масштаби руйнувань приголомшують

Ранок вівторка, 2 січня, почався для Києва з потужної ракетної атаки росіян, унаслідок якої постраждало 20 людей. Уламки ракет падали у декількох районах столиці та спричинили чимало руйнувань та пожеж.

На місці подій побував фотокор "Телеграфу" Ян Доброносов. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває.

Оперативні служби працюють у 6 районах Києва, де виникло 7 пожеж. Зокрема, йдеться про Оболонський, Печерський, Подільський, Соломʼянський, Святошинський та Деснянський райони.

Задимлення після обстрілу

З-за будівель піднімається стовп чорного диму

Супермаркет на тлі задимлення від ворожої атаки

Рятувальники працюють на місцях подій

Ліквідація пожежі

Рятувальники ліквідую наслідки обстрілу

Також рятувальники евакуювали людей

Пожежі, яки виникли, рятувальники ліквідують оперативно.

Пожежники за роботою

Масштаби руйнувань приголомшують

Також вони розбирають завали у той час, як поліція документує наслідки обстрілу.

Рятувальники розбирають завали та деблокують людей

Частина будинку зруйнована

Ліквідація наслідків триває

Оперативні служби в роботі

Поліція документує наслідки ворожої атаки

Зазначається, що у Соломʼянському районі з багатоповерхівки було евакуйовано більш як 130 людей. Рятувальники витягли із заблокованих приміщень 20 осіб.

Багатоповерхівка, яка постражадала внаслідок обстрілу

Пожежники ліквідують возгорання

Будинок, який постраждав від обстрілу

Ліквідація пожежі

Возрогання у вікні зруйнованої багатоповерхівки

На місці подій працюють всі оперативні служби

Будинок, який пошкоджено внаслідок вибуху

Скло у вікнах повилітало

До укриттів прямували у тому, що встигли одягти

Дим піднімається у повітря за багатоповерховими будинками

Густий та чорний дим закриває небо

Кияни виходять з паркінгу, де перебували під час обстрілу

Рятувальники ліквідубть пожежу

Руйнувань зазнали не тільки житлові будинки, адже сила вибухів пошкодила місцеві магазини та інші обʼєкти.

Від вибухів постражали і магазини, які були поруч з епіцентрами

Уламок ракети

Аварійних ситуацій по столиці чимало.

Авто вимушені пересуватись затопленими вулицями

Зауважимо, що повітряна тривога сумарно тривала близько 6 годин. Атакувати столицю ворог почав ударними дронами, а за ними випустив крилаті ракети Х-101/Х555Х-55 з 16 бортів Ту-95МС. Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під обстріл потрапило житло голови партії "Голос" Кіри Рудик.