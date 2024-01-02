Вогонь та дим охопили Київ. Як столиця приходить до тями після обстрілів: фоторепортаж "Телеграфу"
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Масштаби руйнувань приголомшують
Ранок вівторка, 2 січня, почався для Києва з потужної ракетної атаки росіян, унаслідок якої постраждало 20 людей. Уламки ракет падали у декількох районах столиці та спричинили чимало руйнувань та пожеж.
На місці подій побував фотокор "Телеграфу" Ян Доброносов. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу триває.
Оперативні служби працюють у 6 районах Києва, де виникло 7 пожеж. Зокрема, йдеться про Оболонський, Печерський, Подільський, Соломʼянський, Святошинський та Деснянський райони.
Пожежі, яки виникли, рятувальники ліквідують оперативно.
Також вони розбирають завали у той час, як поліція документує наслідки обстрілу.
Зазначається, що у Соломʼянському районі з багатоповерхівки було евакуйовано більш як 130 людей. Рятувальники витягли із заблокованих приміщень 20 осіб.
Руйнувань зазнали не тільки житлові будинки, адже сила вибухів пошкодила місцеві магазини та інші обʼєкти.
Аварійних ситуацій по столиці чимало.
Зауважимо, що повітряна тривога сумарно тривала близько 6 годин. Атакувати столицю ворог почав ударними дронами, а за ними випустив крилаті ракети Х-101/Х555Х-55 з 16 бортів Ту-95МС. Одночасно із заходом ракет на Київ, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві під обстріл потрапило житло голови партії "Голос" Кіри Рудик.