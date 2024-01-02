Огонь и дым охватили Киев. Как столица приходит в себя после обстрелов: фоторепортаж "Телеграфа"

Масштабы разрушений ошеломляют

Утро вторника, 2 января, началось для Киева с мощной ракетной атаки россиян, в результате которой пострадали 20 человек. Обломки ракет падали в нескольких районах столицы и повлекли за собой немало разрушений и пожаров.

На месте событий побывал фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов. Ликвидация последствий вражеских обстрелов продолжается.

Оперативные службы работают в шести районах Киева, где возникло семь пожаров. В частности, речь идет об Оболонском, Печерском, Подольском, Соломянском, Святошинском и Деснянском районах.

Задымление после обстрела

За домами поднимается столб черного дыма

Супермаркет на фоне задымления от вражеской атаки

Спасатели работают на местах происшествия

Ликвидация пожара

Спасатели ликвидируют последствия обстрела

Также спасатели эвакуировали людей

Возникшие пожары спасатели ликвидируют оперативно.

Пожарные за работой

Масштабы разрушений ошеломляют

Также они разбирают завалы, в то время как полиция документирует последствия обстрела.

Спасатели разбирают завалы и деблокируют людей

Часть дома разрушена

Ликвидация последствий продолжается

Оперативные службы в работе

Полиция документирует последствия вражеской атаки

Отмечается, что в Соломенском районе из многоэтажки было эвакуировано более 130 человек. Спасатели извлекли из заблокированных помещений 20 человек.

Пострадавшая в результате обстрела многоэтажка.

Пожарные ликвидируют возгорание

Дом пострадавший от обстрела

Ликвидация пожара

Возрождения в окне разрушенной многоэтажки

На месте происшествия работают все оперативные службы

Дом поврежденный в результате взрыва

Стекло в окнах вылетело

В укрытия направлялись в том, что успели надеть

Дым поднимается в воздух за многоэтажными домами

Густой и черный дым закрывает небо

Киевляне выходят из паркинга, где находились во время обстрела

Спасатели ликвидируют пожар

Разрушения подверглись не только жилым домам, ведь сила взрывов повредила местные магазины и другие объекты.

От взрывов пострадали и магазины рядом с эпицентрами

Обломок ракеты

Аварийных ситуаций в столице немало.

Автомобили вынуждены передвигаться по затопленным улицам

Заметим, что воздушная тревога суммарно продолжалась около 6 часов. Атаковать столицу враг начал ударными дронами, а за ними выпустил крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55 с 16 бортов Ту-95МС. Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве под обстрел попало жилье главы партии "Голос" Киры Рудык.