Огонь и дым охватили Киев. Как столица приходит в себя после обстрелов: фоторепортаж "Телеграфа"
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Масштабы разрушений ошеломляют
Утро вторника, 2 января, началось для Киева с мощной ракетной атаки россиян, в результате которой пострадали 20 человек. Обломки ракет падали в нескольких районах столицы и повлекли за собой немало разрушений и пожаров.
На месте событий побывал фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов. Ликвидация последствий вражеских обстрелов продолжается.
Оперативные службы работают в шести районах Киева, где возникло семь пожаров. В частности, речь идет об Оболонском, Печерском, Подольском, Соломянском, Святошинском и Деснянском районах.
Возникшие пожары спасатели ликвидируют оперативно.
Также они разбирают завалы, в то время как полиция документирует последствия обстрела.
Отмечается, что в Соломенском районе из многоэтажки было эвакуировано более 130 человек. Спасатели извлекли из заблокированных помещений 20 человек.
Разрушения подверглись не только жилым домам, ведь сила взрывов повредила местные магазины и другие объекты.
Аварийных ситуаций в столице немало.
Заметим, что воздушная тревога суммарно продолжалась около 6 часов. Атаковать столицу враг начал ударными дронами, а за ними выпустил крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55 с 16 бортов Ту-95МС. Одновременно с заходом ракет на Киев более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве под обстрел попало жилье главы партии "Голос" Киры Рудык.