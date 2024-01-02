Киев в огне — немало разбитых домов, без жертв не обошлось: последствия ракетной атаки

Всего в столице зафиксировано более 20 раненых

В результате утренних ракетных обстрелов Киева 2 января повреждены жилые многоэтажки, складские помещения и критическая инфраструктура. Оперативные службы работают в 6 районах столицы.

О том, как идет ликвидация последствий атаки, рассказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Подробности он изложил в Telegram.

По словам чиновника, в Киеве возникло 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском районах.

Клименко сообщил, что из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Одна из раненых жительниц дома погибла.

Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.

Он добавил, что от российских ракет и дронов пострадала еще и Киевщина.

На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли.

В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.

Ранее "Телеграф" сообщил, что во время массированного ракетного обстрела по Украине пострадало жилье волонтера и советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой. К счастью, она и ее ребенок остались целы.