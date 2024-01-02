Киев в огне — немало разбитых домов, без жертв не обошлось: последствия ракетной атаки
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Всего в столице зафиксировано более 20 раненых
В результате утренних ракетных обстрелов Киева 2 января повреждены жилые многоэтажки, складские помещения и критическая инфраструктура. Оперативные службы работают в 6 районах столицы.
О том, как идет ликвидация последствий атаки, рассказал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Подробности он изложил в Telegram.
По словам чиновника, в Киеве возникло 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском районах.
Клименко сообщил, что из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Одна из раненых жительниц дома погибла.
Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.
Он добавил, что от российских ракет и дронов пострадала еще и Киевщина.
На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли.
В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.
Ранее "Телеграф" сообщил, что во время массированного ракетного обстрела по Украине пострадало жилье волонтера и советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой. К счастью, она и ее ребенок остались целы.