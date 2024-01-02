Война — день 678: РФ безуспешно атакует позиции ВСУ, а в отместку продолжает бомбить города

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине продолжаются, а война перешла в позиционную стадию с небольшими подвижками на некоторых направлениях. В последние дни россияне предпочитают использовать тактику масштабных обстрелов с использованием БПЛА и авиационных ракет, а вот с морскими у них возникли некоторые логистические трудности. По всей видимости 2024 год обещает оставаться напряженным в плане боевых действий, поскольку россияне не собираются прекращать войну даже несмотря на то, что из-за этого они лишь за год потеряли десятки тысяч человек.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты запустили по Украине большую группу беспилотников. Большинство из них находится в Сумской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях

00:00 Украина продолжает укреплять оборону севера страны. Согласно заявлению генерал-лейтенанта Сергея Наева, там было установлено более полумиллиона мин

Информацию за 30 декабря смотрите по ссылке: Война — день 675: Россия получает "ответ" за мощный удар по Украине

О том, что происходило 31 декабря, читайте в материале: Война — день 676: ВСУ продвигаются на фронте, а оккупанты обстреливают мирные города

Что было в Украине 1 января — читайте по ссылке: Война — день 677: Украина празднует Новый год, ПВО сбивает "шахеды" в небе