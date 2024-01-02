Угроза массированного ракетного обстрела: по Украине объявили воздушную тревогу (обновляется)

Украинцев призвали находиться в безопасных местах

В 6 часов утра во вторник, 2 января, в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Существует угроза массированного ракетного обстрела.

По сообщениям Воздушных Сил и других мониторинговых источников, в России поднялось в воздух около двух десятков самолетов Ту-95. По состоянию на 5 часов утра, по меньшей мере, три из них вошли в воздушное пространство Каспийского региона РФ. Еще часть бортов поднялась в воздух с аэродрома "Энгельс".

6:58 "Ракеты на границе Киевской и Черкасской областей (через Канев), в западном направлении. Ракеты из Херсонской области в направлении Кировоградщины. Ракеты в восточной части Винницкой области, курс западный. Винницкая область — в укрытие, ракета в вашем направлении!", — сообщают Воздушные силы.

6:56 В Кропивницком раздались звуки взрывов, сообщают журналисты "Общественного". По данным мониторингов, вероятно, сработало ПВО, пишут, что есть сбивание ракеты.

6:50 Еще 2 ракеты залетают через Бериславский район Херсонской области в сторону Кировоградской области. Также группа ракет двигается в сторону Винницкой области. Еще одна группа ракет из Полтавской летит в сторону Киевской/Черкасской областей, пишет "Николаевский Ванек".

6:47 Группа ракет по границе Черкасской и Киевской областей, курс западный. Жителей Кропивницкого призывают находиться в укрытиях, в их направлении следуют ракеты.

6:40 Ракета с юга, в направлении Кропивницкого, — пишут в ВС. Также ракета фиксируется в районе Переяслав-Хмельницкого в Киевской области, курс западный.

6:36 Вторая партия ракет залетает через Сумскую область, пишут мониторинги. Максимальная угроза по ракетам — Сумская, Полтавская, Киевская, Черкасская, Черниговская области.

6:28 Ракеты зашли в Украину через Сумскую область. Их направление – на Миргород, сообщили в Воздушных силах. Также есть угроза баллистики Харькову.

Согласно предварительной информации, около 5:20 произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 из Каспийского направления. Подлет ракет к нашим мирным городам и селам ожидается в районе 06:30 — 7:00.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", все 16 бортов ТУ-95мс отработали по состоянию на 6 часов утра. Вероятно, ракеты будут заходить в воздушное пространство Украины постепенно волнами.

Напомним, в ночь на 2 января российские террористы атаковали Киев с помощью более десятка беспилотников. Все "шахеды" были уничтожены в воздухе, однако зафиксировано падение обломков БПЛА в Деснянском районе (пожар на открытой местности) и Голосеевском районе (выехали экстренные службы).

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 29 декабря россияне атаковали Украину более 100 ракет разного типа. Под ударом оказался ряд городов, в том числе Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел.