Воздушные силы подтвердили взлет девяти Ту-95 террористов: что известно

Предварительно самолеты террористов выйдут на пусковые ближе к утру.

Российские террористы, возможно, готовят очередной ракетный террористический акт против Украины. Нацисты подняли в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – они взлетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области России.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram. По их данным, самолеты террористов совершают движение в юго-восточном направлении.

Если это подготовка нового ракетного теракта, ориентировочно террористы выйдут на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря в промежутке между четырем и пяти часам утра. В случае, если будет ракетная угроза и пуски крылатых ракет, ВС ВСУ сообщат об этом дополнительно.

Мониторинг сообщает также о том, что еще несколько террористических бортов Ту-95 "имеют признаки подготовки к вылету". Кроме того, в боевой готовности у террористов минимум пять бортов Ту-22М3 и истребители МиГ-31К.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 29 декабря россияне атаковали Украину более, чем 100 ракетами разного типа. Под ударом оказался ряд городов, в том числе Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса. Эксперты подсчитали, сколько стоил ракетный обстрел.