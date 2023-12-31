"Россияне стремились уничтожить столицу": впечатляющая статистика вражеских обстрелов Киева за 2023 год

Было тяжело, было сложно, но мы выстояли

За 2023 год столица Украины услышала сотни сигналов воздушной тревоги, пережила более 70 воздушных атак. Для обстрелов Киева оккупанты использовали практически все виды новейшего оружия.

Более 800 средств поражения Россия направила на город в течение уходящего года. Итоги 2023 для столицы подвел глава Киевской МВА, генерал-полковник Сергея Попко.

"2023 год. Десятый год российско-украинской войны. Второй год полномасштабного вторжения рашистов в Украину. Для Киева он стал годом нашей выдержки, мужества и силы. Несмотря на все, враг стремился уничтожить столицу. Поэтому бросил на город практически весь арсенал своего новейшего оружия", – говорится в сообщении.

В КМВА отмечают, что "воздушный геноцид" продолжается до сих пор. Враг использует баллистические, аэробалистические и крылатые ракеты, баражирующие боеприпасы и разведывательные БПЛА.

"Рашисты били по Киеву день и ночь, весь год. Было тяжело, было сложно, но мы выстояли. Не позволили оставить наш город без света, воды, газа и тепла", — добавляет Сергей Попко.

Суммарно с начала полномасштабной войны в столице прозвучало 939 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог составила почти 1097 часов. То есть более 45 дней — полтора месяца непрерывных сирен.

Только за этот 2023 год враг совершил 73 воздушные атаки на город, во время которых применил по Киеву более 800 средств поражения.

Из них:

более 50 баллистических и аэробалистических ракет;

более 260 крылатых ракет разных типов;

почти 500 ударных БПЛА.

"Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено около 98% всех воздушных целей", — отмечает КМВА.

В результате атак повреждены десятки жилых и хозяйственных зданий. Но самое трагическое, что в период с 24.02.2022 по 31.12.2023, в Киеве из-за войны погибли 69 человек, из них треть этой недели (29 декабря 2023).

Ранения получили 294 жителя столицы, из которых 146 — в 2023 году.

Ранее "Телеграф" писал, что во время массированного ракетного обстрела российскими оккупантами территории Украины в пятницу, 29 декабря, мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады сбила вражескую крылатую ракету. Это произошло в Киевской области.