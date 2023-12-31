"Росіяни прагнули знищити столицю": вражаюча статистика ворожих обстрілів Києва за 2023 рік

Було важко, було складно, але ми вистояли

За 2023 рік столиця України почула сотні сигналів повітряної тривоги, пережила понад 70 повітряних атак. Для обстрілів Києва окупанти використовували практично всі види новітньої зброї.

Більш як 800 засобів ураження Росія скерувала на місто протягом року, який минає. Підсумки 2023 року для столиці підвів очільник Київської МВА, генерал-полковник Сергія Попко.

"2023 рік. Десятий рік російсько-української війни. Другий рік повномасштабного вторгнення рашистів в Україну. Для Києва він став роком нашої витримки, мужності і сили. Попри все, ворог прагнув знищити столицю. Тому кинув на місто практично весь арсенал своєї новітньої зброї", — йдеться у повідомленні.

У КМВА наголошують, що "повітряний геноцид" триває і досі. Ворог використовує балістичні, аеробалістичні і крилаті ракети, баражуючі боєприпаси та розвідувальні БпЛА.

"Рашисти били по Києву вдень і вночі, весь рік. Було важко, було складно, але ми вистояли. Не дозволили залишити наше місто без світла, води, газу та тепла", — додає Сергій Попко.

Сумарно з початку повномасштабної війни в столиці пролунало 939 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог склала майже 1097 години. Тобто, понад 45 днів — півтора місяця безперервних сирен.

Тільки за цей, 2023 рік, ворог здійснив 73 повітряні атаки на місто, під час яких застосував по Києву понад 800 засобів ураження.

З них:

понад 50 балістичних та аеробалістичних ракет;

понад 260 крилатих ракет різних типів;

майже 500 ударних БпЛА.

"Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено приблизно 98% усіх повітряних цілей", — зазначає КМВА.

Унаслідок атак пошкоджено десятки житлових та господарчих будівель. Але найтрагічніше, що в період від 24.02.2022 до 31.12.2023, у Києві через війну загинуло 69 людей, з них третину цього тижня (29 грудня 2023).

Поранення отримали 294 мешканці столиці, з яких 146 у 2023 році.

Раніше "Телеграф" писав, що під час масованого ракетного обстрілу російськими окупантами території України у п'ятницю, 29 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27-ї Печерської бригади збила ворожу крилату ракету. Це сталося у Київській області.