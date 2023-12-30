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Унікальний випадок: на Київщині нацгвардійці збили ракету без ППО, як їм це вдалося (фото)

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
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Кулеметник НГУ Новина оновлена 30 грудня 2023, 16:20
Кулеметник НГУ. Фото Національна гвардія України

Працював спеціальний вогневий розрахунок

Під час масованого ракетного обстрілу російськими окупантами території України у п'ятницю, 29 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27-ї Печерської бригади збила ворожу крилату ракету. Це сталося у Київській області.

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії України. Зазначається, що після виявлення цілі, що рухалась в напрямку міста Київ, нацгвардійці відкрили вогонь з кулеметів.

Повідомляється, що у ході огляду місця падіння уламків було попередньо встановлено, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулось.

Уламки збитої ракети

У Нацгвардії підкреслили, що вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе. У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Києві патрульні поліцейські, бійці ТрО, оперативник карного розшуку та спецпризначенець з автоматів та пістолетів збили ворожий безпілотник на підльоті до цілі.

Теги:
#ППО #Ракетний обстріл #Нацгвардія