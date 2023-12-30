Ракетний удар по Україні 29 грудня: у Києві та Запоріжжі зросла кількість загиблих

У лікарнях Києва перебуває майже два десятки постраждалих

Після масованого ракетного удару по Україні 29 грудня зросла кількість жертв у двох містах. Йдеться про Київ та Запоріжжя.

Про це повідомляє місцева влада. Зокрема у Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими від вчорашнього ворожого ракетного удару.

Станом на вечір 29 грудня у Києві було відомо про дев'ятьох загиблих, а вранці 30 грудня кількість жертв зросла до 13 осіб. Мер Києва Віталій Кличко зазначає, що поранення та забиття отримали 32 особи.

"Тіла ще двох загиблих витягли з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі. 32 особи постраждали. Наразі 17 із них перебувають у стаціонарах медустанов столиці. Ще два тіла загиблих витягли з-під завалів. Наразі 13 загиблих", — написав він.

За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, помер один із постраждалих під час вчорашньої російської атаки на місто. Станом на вечір 29 грудня було відомо про вісім загиблих, наразі жертв стало дев'ять.

"У Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими від вчорашнього ворожого ракетного удару. 29 грудня у нашому місті рашисти жорстоко обірвали життя дев'яти безневинних мирних людей. Вічна та світла пам'ять. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Запоріжжя сумує", — написав Куртєв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 грудня росіяни атакували Україну понад 100 ракет різного типу. Експерти підрахували, скільки коштував ракетний обстріл РФ.