Російська ракета над Польщею. Як реагували на подібні атаки раніше

Це була російська ракета, вона порушила повітряний прості на 40 км і була у Польщі тільки 3 хвилини

У повітряний простір Польщі під час масованої російської ракетної атаки по Україні залетів "невідомий летючий об'єкт", що цілком міг бути ракетою. Ба більше — російською ракетою, яка залетіла у Польщу і повернулася падати на українську територію, де і була збита. Мешканці прикордонних регіонів Польщі знову нажахані, а президент Анджей Дуда скликав Раду національної безпеки, яка вже завершилася. "Телеграф" зібрав усе, що відомо про непрохане НЛО у Польщі та згадує, як країни-сусідки України реагували на такі події у минулому.

Що відомо на цю мить

Спочатку з'явилася інформація щодо "невідомого летючого об'єкта" у повітряному просторі Польщі, непроханого гостя побачили на радарах польських систем ППО, він прилетів з боку України. За об'єктом спостерігали від моменту перетину кордону до зникнення сигналу, пише RMF24. Об'єкт рухався з величезною швидкістю, його бачили й чули жителі ґміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Це околиці Пшеводува, де рік тому вибухнула ракета, вбивши двох людей. Свідки жалілися на сильний шум і свист, а об'єкт, мовляв, рухався на захід. В околицях Замостя ведуться пошуки, але інформації про те, що стався вибух у небі над Польщею, немає.

Ґміна Долгобичув на кордоні з Україною, де свідки чули свист нібито ракети

Деякі польські ЗМІ на початку навіть почали писати, що ракета нібито впала в околицях населеного пункту Вожучин-Цукровня Люблінського воєводства, та ця інформація не підтвердилася.

Одразу після цього президент Польщі Анджей Дуда скликав Раду національної безпеки на 13:00 за місцевим часом, де ще були присутні польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула та оперативний командувач Збройних сил генерал-майор Мацей Кліш. Зараз ця нарада вже закінчилася, за її результатами начальник Генерального штабу Веслав Кукула повідомив, що це була російська ракета, передає WP.

Засідання польського РБНО

"Усе вказує на те, що російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі, була відстежена радаром і покинула його (простір,- ред.). У нас є радар і підтвердження цього союзниками. Це просто техніка. Ми вирішили перевірити це на землі, тож відправили групи перевірити підтверджену траєкторію польоту ракети, щоб переконатися у відсутності технічної помилки", – сказав Кукула.

Кукула додав, що поляки спрямували літаки, які мали її перехопити та, якщо потрібно, збити. Командувач Збройних сил генерал Мацей Кліш уточнив, що російська ракета перебувала на території Польщі менш як 3 хвилини та порушила повітряний простір на 40 км.

У НАТО відреагували на інцидент. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що поговорив із президентом Дудою про ракетний інцидент у Польщі, а НАТО стежить за ситуацією і залишається на зв’язку.

Поки що Польща привела сили ППО у стан підвищеної готовності, а якихось подальших радикальних кроків не оголошено. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що влада працює згуртовано для безпеки Польщі.

Минулі випадки з ракетами у Польщі

Понад рік тому у Польщі впала ракета, яка забрала життя двох людей. Це сталося 15 листопада 2022 року під час масованого ракетного удару РФ по Україні, ракета впала на фермі у Пшеводові за кілька кілометрів від кордону з Україною. Офіційною версією було те, що це не російська ракета, а українська ППО, хоча Україна на таку версію не погоджувалася та просила долучити українських експертів до проведення розслідування. Країни НАТО реагували стримано.

Падіння ракети у Пшеводові

28 вересня 2023 року генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро підтвердив, що ракета у Пшеводуві була українською. Він послався на результати розслідування польської прокуратури та висновок експертів. Варшава також скаржилася на небажання української сторони співпрацювати щодо цього питання. Мовляв, до органів влади в Києві направили запити з надання інформації, яка може дати підтвердження, хто і звідки випустив ракету. Відтоді українська сторона зберігає мовчання і не реагує на запити Польщі.

Також цього року у Польщі вийшла книжка під назвою Polska na wojnie ("Польща на війні") журналіста Збіґнєва Парафяновича, де той із посиланням на інсайдерську інформацію від свої джерел написав про роздратування серед польських політиків через позицію України у питанні ракети над Пшеводовом. Парафянович пише, що після збиття ракети поляки чекали розмови з Зеленським але, він не дзвонив. Поляки припускають, що Зеленський міг і сам не знати, що це українська ракета, але конфлікт тривав. Поляки не хотіли публічного розголосу, щоб не дискредитувати ні Україну, ні Польщу. Польща запропонувала, щоб Україна зробила грошову компенсацію з власного бюджету родинам загиблим полякам. Байден, Шольц, Сунак та Макрон були на стороні Польщі. В якийсь момент Валерій Залужний особисто зателефонував генералу польського Штабу та попросив вибачення за інцидент з ракетою. Але це було на військовій лінії, політикам цього було мало, тому продовжилась суперечка.

Пшеводув — не єдине місце, куди прилітали ракети. Так, у квітні цього року поблизу міста Бидгощ на заході Польщі знайшли російську крилату ракету Х-55. Висловлювалися різні версії, про те, що вона могла бути польською чи російською.

Російські дрони в Румунії почуваються як удома

У лютому 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, що дві російські крилаті ракети "Калібр" під час атаки рф по Україні перетнули повітряний простір Молдови та Румунії, остання є країною НАТО. Вони нібито були запущені з акваторії Чорного моря. Тоді офіційно румунське міноборони це заперечило.

Але інциденти з порушення румунського повітряного простору тривають постійно, що зумовлено також близькістю до українського порту на Одещині, у якому росіяни влітку знищували зерно та інфраструктуру. Востаннє такий інцидент трапився у грудні цього року — а саме 14 грудня один з російських безпілотників "Шахед", якими РФ атакувала Одеську область, порушив повітряний простір Румунії. Проте пілоту НАТО не дозволили його збити. Відповідь була "неймовірно грізною" — Бухарест викликав посла Росії Валерія Кузьміна і висловив рішучий протест. Тоді офіційний представник НАТО Ділайн Вайт, заявив, що немає жодних ознак того, що цей безпілотник призначався для вражання цілі на території Альянсу чи цілеспрямованого нападу на країну НАТО.

"Шахед" залетів у Румунію також 7 грудня, ворожий дрон зафіксували поблизу міста Галац. Зробивши коло, він повернувся до повітряного простору України.

Попередній інцидент трапився 12 жовтня. Тоді близько 5-ої ранку в зеленій зоні біля правого берега Кілійського гирла Дунаю, що знаходиться приблизно в 3 км на захід від міста Плауру, було виявлено воронку від безпілотника. Румунське Міністерство оборони рішуче засудило напад.

До цього інцидент трапився 13 вересня, екіпаж вертольота IAR 330 Puma Військово-повітряних сил Румунії виявив в районі населених пунктів Нуфарул і Вікторія, жуець Тульча, фрагменти, які походять з безпілотника.

Фото поширив спікер МЗС України Олег Ніколенко

Найгучніший інцидент трапився 4 вересня — тоді дрон "Шахед" упав і розірвався на території Румунії в районі Плауру у повіті Тулча, що межує з українським містом Ізмаїл, а цей момент потрапив на відео. Офіційна влада заперечувала інцидент кілька днів і опублікувала підтвердження лише після репортажу місцевого румунського телеканалу, які показали місце падіння на відео. 7 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тилвер підтвердив факт падіння уламків. А президент Румунії Клаус Йоханніс назвав це "серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії".

Раніше "Телеграф" писав, що рано вранці у п’ятницю, 29 грудня, Росія здійснила наймасовішу атаку на Україну з початку повномасштабного вторгнення, атакувавши, зокрема, і Київ. Усього російські терористи цієї ночі випустили територією України 158 ракет і дронів-камікадзе. Після 15 години, окупанти знову запустили ракети по Україні.