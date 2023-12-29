Российская ракета над Польшей. Как реагировали на подобные атаки раньше

Это была российская ракета, она нарушила воздушные простые на 40 км и была в Польше только 3 минуты.

В воздушное пространство Польши во время массированной российской ракетной атаки по Украине залетел "неизвестный летучий объект", что вполне могло быть ракетой. Более того — российской ракетой, которая залетела в Польшу и вернулась падать на украинскую территорию, где и была сбита. Жители приграничных регионов Польши снова напуганы, а президент Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности, который уже завершился. "Телеграф" собрал все, что известно о незваном НЛО в Польше и вспоминает, как страны-соседки Украины реагировали на такие события в прошлом.

Что известно на этот момент

Сначала появилась информация о "неизвестном летучем объекте" в воздушном пространстве Польши, незваного гостя увидели на радарах польских систем ПВО, он прилетел со стороны Украины. За объектом наблюдали с момента пересечения границы до исчезновения сигнала, пишет RMF24. Объект двигался с большой скоростью, его видели и слышали жители гмины Долгобычев в Люблинском воеводстве. Это окрестности Пшеводува, где год назад взорвалась ракета, убив двух человек. Свидетели жаловались на сильный шум и свист, а объект двигался на запад. В окрестностях Замостья ведутся поиски, но информации о произошедшем взрыве в небе над Польшей нет.

Гмина Долгобычев на границе с Украиной, где свидетели слышали свист якобы ракеты

Некоторые польские СМИ в начале даже начали писать, что ракета якобы упала в окрестностях населенного пункта Вожучин-Сахарня Люблинского воеводства, но эта информация не подтвердилась.

Сразу после этого президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности на 13:00 по местному времени, где еще присутствовали польский министр обороны Владислав Косиняк Камыш, начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула и оперативный командующий Вооруженными силами генерал-майор Мацей Клиш. Сейчас совещание уже закончилось, по его результатам начальник Генерального штаба Веслав Кукула сообщил, что это была российская ракета, передает WP.

Заседание польского РБНО

"Все указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, была отслежена радаром и покинула его (пространство, — ред.). У нас есть радар и подтверждение этому союзниками. Это просто техника. Мы решили проверить это на земле, поэтому отправили группы проверить подтвержденную траекторию полета ракеты, чтобы убедиться в отсутствии технической ошибки", – сказал Кукула.

Кукула добавил, что поляки направили самолеты, которые должны были ее перехватить и, если нужно, сбить. Командующий Вооруженными силами генерал Мацей Клиш уточнил, что российская ракета находилась на территории Польши менее 3 минут и нарушила воздушное пространство на 40 км.

В НАТО отреагировали на инцидент. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что поговорил с президентом Дудой о ракетном инциденте в Польше, а НАТО следит за ситуацией и остается на связи.

Пока Польша привела силы ПВО в состояние повышенной готовности, а каких-либо дальнейших радикальных шагов не объявлено. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что власти работают сплоченно для безопасности Польши.

Прошлые случаи с ракетами в Польше

Более года назад в Польше упала ракета, унесшая жизни двух человек. Это произошло 15 ноября 2022 года во время массированного ракетного удара РФ по Украине, ракета упала на ферме в Пшеводове в нескольких километрах от границы с Украиной. Официальной версией было то, что это не российская ракета, а украинская ПВО, хотя Украина на такую версию не соглашалась и просила приобщить украинских экспертов к проведению расследования. Страны НАТО реагировали сдержанно.

Падение ракеты в Пшеводове

28 сентября 2023 года генпрокурор Польши Збигнев Зебро подтвердил, что ракета в Пшеводуве была украинской Он сослался на результаты расследования польской прокуратуры и заключение экспертов. Варшава также жаловалась на нежелание украинской стороны сотрудничать по этому вопросу. Мол, в органы власти в Киеве направили запросы по предоставлению информации, которая может подтвердить, кто и откуда выпустил ракету. С этого времени украинская сторона хранит молчание и не реагирует на запросы Польши.

Также в этом году в Польше вышла книга под названием Polska na wojnie ("Польша на войне") журналиста Збигнева Парафяновича, где тот со ссылкой на инсайдерскую информацию от своих источников написал о раздражении среди польских политиков из-за позиции Украины по вопросу ракеты над Пшеводовом. Парафянович пишет, что после сбития ракеты поляки ждали разговора с Зеленским, но он не звонил. Поляки предполагают, что Зеленский мог и сам не знать, что это украинская ракета, но конфликт продолжался. Поляки не хотели публичной огласки, чтобы не дискредитировать ни Украину, ни Польшу. Польша предложила, чтобы Украина сделала денежную компенсацию из собственного бюджета семьям погибших поляков. Байден, Шольц, Сунак и Макрон были на стороне Польши. В какой-то момент Валерий Залужный лично позвонил по телефону генералу польского Штаба и попросил прощения за инцидент с ракетой. Но это было на военной линии, политикам этого было мало, поэтому продолжился спор.

Пшеводув – не единственное место, куда прилетали ракеты. Так, в апреле этого года вблизи города Быдгощ на западе Польши обнаружили российскую крылатую ракету Х-55. Высказывались разные версии, о том, что она могла быть польской или русской.

Российские дроны в Румынии чувствуют себя как дома

В феврале 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, что две российские крылатые ракеты "Калибр" во время атаки РФ по Украине пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии, последняя является страной НАТО. Они были запущены из акватории Черного моря. Тогда официально румынское минобороны это отрицало.

Но инциденты по нарушению румынского воздушного пространства продолжаются постоянно, что обусловлено также близостью к украинскому порту в Одесской области, в котором россияне летом уничтожали зерно и инфраструктуру. В последний раз такой инцидент произошел в декабре этого года — а именно 14 декабря один из российских беспилотников "Шахед", которыми РФ атаковала Одесскую область, нарушил воздушное пространство Румынии. Однако пилоту НАТО не разрешили его сбить. Ответ был "невероятно грозным" — Бухарест вызвал посла России Валерия Кузьмина и выразил решительный протест. Тогда официальный представитель НАТО Дилайн Уайт заявил, что нет никаких признаков того, что этот беспилотник предназначался для впечатления цели на территории Альянса или целенаправленного нападения на страну НАТО.

"Шахед" залетел в Румынию также 7 декабря, вражеский дрон зафиксировали вблизи города Галац. Сделав круг, он вернулся в воздушное пространство Украины.

Предыдущий инцидент произошел 12 октября. Тогда около 5 утра в зеленой зоне у правого берега Килийского устья Дуная, находящегося примерно в 3 км к западу от города Плаура, была обнаружена воронка от беспилотника. Румынское Министерство обороны решительно осудило нападение.

До этого инцидент произошел 13 сентября, экипаж вертолета IAR 330 Puma Военно-воздушных сил Румынии обнаружил в районе населенных пунктов Нуфарул и Виктория, жуец Тульча, фрагменты, происходящие из беспилотника.

Фото распространил спикер МИД Украины Олег Николенко

Самый громкий инцидент произошел 4 сентября — тогда дрон "Шахед" упал и разорвался на территории Румынии в районе Плаура в уезде Тулча, граничащего с украинским городом Измаил, а этот момент попал на видео. Официальные власти отрицали инцидент несколько дней и опубликовали подтверждение только после репортажа местного румынского телеканала, показавших место падения на видео. 7 сентября министр обороны Румынии Анджел Тилвер подтвердил факт падения обломков. А президент Румынии Клаус Йоханнис назвал это "серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии".

Ранее "Телеграф" писал, что рано утром в пятницу, 29 декабря, Россия совершила самую массовую атаку на Украину с начала полномасштабного вторжения, атаковав, в частности, и Киев. Всего российские террористы этой ночью выпустили по территории Украины 158 ракет и дронов-камикадзе. После 15 часов, кафиры снова запустили ракеты по Украине.