Загроза ракетного удару: ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники

Окупанти підняли бомбардувальники з "Олєньї" та "Енгельса-2"

Російські окупанти планують черговий масований ракетний удар по Україні, мішенню для атаки буде, традиційно, виключно цивільна та критична інфраструктура. Ввечері 8 червня ворог підняв у небо кілька недобитих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та групу стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Літаки вилетіли з авіабаз "Олєнья" та "Енгельс-2".

Про це повідомили моніторингові канали. Зазначається, що є велика загроза масованого ракетного удару під ранок 9 червня, у Чорному морі також зафіксовано три недобитки зі складу залишків Чорноморського флоту із загальним можливим залпом у 24 ракети.

Зазначається, що з "Енгельса" злетіло від двох до шести Ту-22М3, які несуть неточні "ракети-вбивці" Х-22, призначені для терору мирного населення. Кількість Ту-95МС, зазвичай споряджених крилатими ракетами Х-101 – поки що не більше двох. На озброєнні морської компоненти ворога крилаті ракети "Калібр". Атакувати окупанти, судячи за даними моніторингових каналів, планують цивільну та критичну інфраструктуру.

В першому пусковому районі (Пензенська / Волгоградська / Саратовська області РФ) окупанти будуть приблизно о 02:30 — 03:00, якщо звідти будуть пуски, ракети у повітряному просторі України опиняться близько 03:00 — 03:30. В районі другого пускового рубежу (Каспій) ворог буде приблизно о 03:30 — 04:00, ракети звідти можна очікувати до 05:00.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти в ніч на 26 травня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну, зокрема випустивши крилаті ракети Х-101 з борту бомбардувальників Ту-95МС. Чотири бомбардувальники запустили ракети у дві хвилі – з району Пензи та з району Пензенської області Росії. Мішенню ворог традиційно обрав виключно цивільну інфраструктуру України.

У ніч з 5 на 6 червня ворог влаштував ще одну ракетну атаку після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.