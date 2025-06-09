Угроза ракетного удара: враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики

Оккупанты подняли бомбардировщики из "Оленьи" и "Энгельса-2"

Российские оккупанты планируют очередной массированный ракетный удар по Украине, мишенью для атаки будет, традиционно, исключительно гражданская и критическая инфраструктура. Вечером 8 июня враг поднял в небо несколько недобитых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и группу стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты вылетели с авиабаз "Оленья" и "Энгельс-2".

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Отмечается, что есть большая угроза массированного ракетного удара к утру 9 июня, в Черном море также зафиксированы три недобитка из состава остатков Черноморского флота с общим возможным залпом в 24 ракеты.

Отмечается, что с "Энгельса" взлетело от двух до шести Ту-22М3, которые несут неточные "ракеты-убийцы" Х-22, предназначенные для террора мирного населения. Количество Ту-95МС, обычно снаряженных крылатыми ракетами Х-101 – пока не больше двух. На вооружении морского компонента врага крылатые ракеты "Калибр". Атаковать оккупанты, судя по данным мониторинговых каналов, планируют гражданскую и критическую инфраструктуру.

В первом пусковом районе (Пензенская / Волгоградская / Саратовская области РФ) оккупанты будут примерно в 02:30 — 03:00, если оттуда будут пуски, ракеты в воздушном пространстве Украины окажутся около 03:00 — 03:30. В районе второго пускового рубежа (Каспий) враг будет примерно в 03:30 — 04:00, ракеты оттуда можно ожидать до 05:00.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты в ночь на 26 мая устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в частности выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре бомбардировщика запустили ракеты в две волны – из района Пензы и из района Пензенской области России. Мишенью враг традиционно избрал исключительно гражданскую инфраструктуру Украины.

В ночь с 5 на 6 июня враг устроил еще одну ракетную атаку после угроз об ответе на удар по аэродромам. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС из других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава оставшегося от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.