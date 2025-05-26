Ракетная атака на Украину: россияне запустили крылатые ракеты с Ту-95МС (обновляется)

Российские оккупанты в ночь на 26 мая устроили очередную комбинированную атаку на Украину, в том числе выпустив крылатые ракеты Х-101 с борта бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре бомбардировщика запустили ракеты в две волны – из района Пензы и из района Пензенской области России. Мишенью враг традиционно избрал исключительно гражданскую инфраструктуру Украины.

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03:55 В воздушном пространстве до 10 крылатых ракет они заходят через Сумскую и Полтавскую области. Также объявлена ​​баллистическая угроза для ряда украинских регионов.

03:50 Крылатые ракеты Х-101 взяли курс на Кременчуг. Точное количество ракет в воздухе на данный момент неизвестно.

03:45 Первые ракеты зафиксированы в Сумской области курсом через Ахтырку.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские военные атаковали Украину сразу несколькими типами оружия – ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. На фоне массированной атаки взрывы прогремели в ряде городов. В результате погибшие и пострадавшие. Украинская разведка днем 25 мая предупреждала, что Россия может устроить комбинированные удары по Украине после массированной ночной атаки 25 мая, в ходе которой погибли и пострадали люди. К новой атаке уже может идти подготовка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 мая Киев трижды атаковали российские беспилотники. Следует отметить, что эта атака отличалась не только массовостью. Россияне запустили дроны с "сюрпризом".