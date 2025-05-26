Ракетна атака на Україну: росіяни запустили крилаті ракети з Ту-95МС (оновлюється)

Російські окупанти в ніч на 26 травня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну, зокрема випустивши крилаті ракети Х-101 з борту бомбардувальників Ту-95МС. Чотири бомбардувальники запустили ракети у дві хвилі – з району Пензи та з району Пензенської області Росії. Мішенню ворог традиційно обрав виключно цивільну інфраструктуру України.

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04:35 Дорозвідка по ракетах – очікується щонайменше ще одна хвиля. Старокостянтинів продовжує відбивати атаку безпілотників ворога.

04:30 Шість ракет взяли курс на Старокостянтинів, працює протиповітряна оборона. Також біля міста вже 15 ударних БПЛА ворога.

04:20 Ракети рухаються повз Київщину курсом на Вінницьку область. Моніторингові канали припускають, що ракети намагатимуться атакувати Старокостянтинів, який зараз відбиває атаку приблизно десятка "мопедів".

04:05 Повідомляється про можливі додаткові пускові маневри ворога в районі Астрахані, можлива чергова хвиля ракет ближче до 05:00 ранку. Шість ракет все ще рухаються курсом на Умань.

04:00 До шести крилатих ракет у повітряному просторі, курсом на Умань.

03:55 У повітряному просторі до 10 крилатих ракет, вони заходять через Сумську та Полтавську області. Також оголошено балістичну загрозу для низки українських регіонів.

03:50 Крилаті ракети Х-101 взяли курс на Кременчук. Точна кількість ракет у повітрі на цей час невідома.

03:45 Перші ракети зафіксовано у Сумській області курсом через Ахтирку.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські військові атакували Україну одразу кількома типами зброї – ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. На тлі масованої атаки вибухи пролунали у низці міст. В результаті є загиблі та постраждалі. Українська розвідка вдень 25 травня попереджала, що Росія може повторно влаштувати комбіновані удари по Україні після масованої нічної атаки 25 травня, в ході якої загинули та постраждали люди. До нової атаки уже може йти підготовка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 травня Київ тричі атакували російські безпілотники. Варто зазначити, що ця атака вирізнялася не лише масовістю. Росіяни запустили дрони із "сюрпризом".