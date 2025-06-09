Хронологія війни – день 1202: Росія влаштувала нову масштабну атаку та готує чергову підлість

9 червня Телеграф продовжує в режимі реального часу інформувати вас про всі останні події, що відбуваються на фронті та в дипломатичних колах.

Понеділок, 9 червня 2025 року. Російський наступ не припиняється ні на день, а основним для загарбників напрямом залишається Покровський. На тлі цього в Москві розробляють плани того, що саме вони робитимуть після гучного успіху операції "Павутина", що завдала істотних збитків російській стратегічній авіації. Українців у цей період закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки так звана "відповідь" може включати посилення терору цивільного населення.

Як проходить 1202-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 9 червня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 У повітрі все ще дуже багато безпілотників, моніторингові канали повідомили про другу хвилю пусків БПЛА. Також у повітрі перебуває чотири Ту-22М3 та п'ять Ту-95МС.

00:00 У повітряному просторі України перебуває близько сотні російських безпілотників. Крім того, у повітря було піднято бомбардувальники Ту-22 і Ту-95, а тому є ймовірність ракетної атаки вночі.

Про те, що відбувалося 6 червня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1199: Росія провалилася зі спробою помсти, але просувається до Дніпропетровщини

З ситуацією в Україні 7 червня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1200: удар по Харкову та збивання російського Су-35

Про новини та події 8 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1201: Трамп забрав 20 тисяч ракет для України, а Росія готує нову підлість