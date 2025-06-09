Хронология войны – день 1202: Россия устроила новую масштабную атаку и готовит очередную подлость

9 июня Телеграф продолжает в режиме реального времени информировать вас о всех последних событиях, происходящих на фронте и в дипломатических кругах

Понедельник, 9 июня 2025 года. Российское наступление не прекращается ни на день, а основным для захватчиков направлением остается Покровское. На фоне этого в Москве разрабатывают планы того, что именно они будут делать после громкого успеха операции "Паутина", причинившей существенный ущерб российской стратегической авиации. Украинцев в этот период призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку так называемый "ответ" может включать усиление террора гражданского населения.

Как проходит 1202-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 9 июня — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 В воздухе все еще очень много беспилотников, мониторинговые каналы сообщили о второй волне пусков БПЛА. Также в воздухе находятся четыре Ту-22М3 и пять Ту-95МС.

00:00 В воздушном пространстве Украины находится около сотни российских беспилотников. Кроме того, в воздух были подняты бомбардировщики Ту-22 и Ту-95, а потому есть вероятность ракетной атаки ночью.

О том, что происходило 6 июня, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1199: Россия провалилась с попыткой мести, но продвигается к Днепропетровщине

С ситуацией в Украине 7 июня можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1200: удар по Харькову и сбивание российского Су-35

О новостях и событиях 8 июня "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1201: Трамп забрал 20 тысяч ракет для Украины, а Россия готовит новую подлость