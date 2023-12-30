Уникальный случай: в Киевской области нацгвардейцы сбили ракету без ПВО, как им это удалось (фото)

Работал специальный огневой расчет

Во время массированного ракетного обстрела российскими оккупантами территории Украины в пятницу, 29 декабря, мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады сбила вражескую крылатую ракету. Это произошло в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины. Отмечается, что после обнаружения цели, двигавшейся в направлении Киева, нацгвардейцы открыли огонь из пулеметов.

Сообщается, что в ходе осмотра места падения обломков было предварительно установлено, что в результате огневого поражения ракеты произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты. Детонации боевой части ракеты не произошло.

Обломки сбитой ракеты

В Нацгвардии подчеркнули, что огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности, для сбивания ракет и дронов-камикадзе. В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбыта воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан.

Напомним, в октябре 2022 года в Киеве патрульные полицейские, бойцы ТРО, оперативник уголовного розыска и спецназовец из автоматов и пистолетов сбили вражеский беспилотник на подлете к цели.