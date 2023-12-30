Укр

Уникальный случай: в Киевской области нацгвардейцы сбили ракету без ПВО, как им это удалось (фото)

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
2133
Пулеметчик НГУ Новость обновлена 30 декабря 2023, 16:20
Пулеметчик НГУ. Фото Национальная гвардия Украины

Работал специальный огневой расчет

Во время массированного ракетного обстрела российскими оккупантами территории Украины в пятницу, 29 декабря, мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады сбила вражескую крылатую ракету. Это произошло в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины. Отмечается, что после обнаружения цели, двигавшейся в направлении Киева, нацгвардейцы открыли огонь из пулеметов.

Сообщается, что в ходе осмотра места падения обломков было предварительно установлено, что в результате огневого поражения ракеты произошла детонация топливных баков, потеря управления и высоты. Детонации боевой части ракеты не произошло.

Обломки сбитой ракеты

В Нацгвардии подчеркнули, что огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в частности, для сбивания ракет и дронов-камикадзе. В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбыта воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан.

Напомним, в октябре 2022 года в Киеве патрульные полицейские, бойцы ТРО, оперативник уголовного розыска и спецназовец из автоматов и пистолетов сбили вражеский беспилотник на подлете к цели.

Теги:
#ПВО #Ракетный обстрел #Нацгвардия