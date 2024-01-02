Повітряні сили підтвердили зліт дев'яти Ту-95 терористів: що відомо

Орієнтовно, літаки терористів вийдуть на пускові ближче до ранку

Російські терористи, цілком можливо, готують черговий ракетний терористичний акт проти Україні. Нацисти підняли у небо дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – вони злетіли з авіабази "Оленья" у Мурманській області Росії.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram. За їхніми даними, літаки терористів здійснюють рух у південно-східному напрямку.

Якщо це підготовка нового ракетного теракту, орієнтовно терористи вийдуть на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря у проміжку між четвертою та п'ятою годиною ранку. У разі, якщо буде ракетна загроза та пуски крилатих ракет, ПС ЗСУ повідомлять по це додатково.

Моніторинг повідомляє також про те, що ще кілька терористичних бортів Ту-95 "мають ознаки підготовки до вильоту". Окрім того, у бойовій готовності в терористів мінімум п'ять бортів Ту-22М3 та винищувачі МіГ-31К.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 29 грудня росіяни атакували Україну понад 100 ракет різного типу. Під ударом опинилася низка міст, зокрема Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса. Експерти підрахували, скільки коштував ракетний обстріл.