Киев, Харьков и не только: где слышали взрывы во время массированной ракетной атаки
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Уде более часа россияне кошмарят Украину ракетами
Российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января. Взрывы уже были слышны в нескольких городах.
По состоянию на 07:00 воздушная тревога объявлена в каждой области страны. В социальных сетях сообщили о взрывах в Киеве, которые раздались примерно в 06:45.
Отмечается, что перед этим над городом пролетела ракета. На момент публикации материала пользователи пишут о шести взрывах в Киеве за это утро.
До этого громко было в Харькове. В сети сообщали, что оккупанты атаковали пригород.
В то же время примерно в 06:50 звуки взрывов слышали жители Кропивницкого. Об этом информирует "Суспільне".
В 07:20 появилась информация о взрывах в Винницкой области. Перед этим мониторинговые Telegram-каналы писали о том, что группы крылатых ракет заходит в Виннитчину.
В 07:35 в мониторинговых Telegram-каналах вновь сообщили о взрывах в городе Харьков. Информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов.
"Харьков под массированным ракетным ударом. Очень опасно сейчас находиться вне укрытия", — написал он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 января российские оккупанты выпустили по Украине 35 беспилотников. В Воздушных силах раскрыли детали насчет количества уничтоженных воздушных целей врага.