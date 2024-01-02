Киев, Харьков и не только: где слышали взрывы во время массированной ракетной атаки

Уде более часа россияне кошмарят Украину ракетами

Российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января. Взрывы уже были слышны в нескольких городах.

По состоянию на 07:00 воздушная тревога объявлена в каждой области страны. В социальных сетях сообщили о взрывах в Киеве, которые раздались примерно в 06:45.

Отмечается, что перед этим над городом пролетела ракета. На момент публикации материала пользователи пишут о шести взрывах в Киеве за это утро.

До этого громко было в Харькове. В сети сообщали, что оккупанты атаковали пригород.

В то же время примерно в 06:50 звуки взрывов слышали жители Кропивницкого. Об этом информирует "Суспільне".

В 07:20 появилась информация о взрывах в Винницкой области. Перед этим мониторинговые Telegram-каналы писали о том, что группы крылатых ракет заходит в Виннитчину.

В 07:35 в мониторинговых Telegram-каналах вновь сообщили о взрывах в городе Харьков. Информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков под массированным ракетным ударом. Очень опасно сейчас находиться вне укрытия", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 2 января российские оккупанты выпустили по Украине 35 беспилотников. В Воздушных силах раскрыли детали насчет количества уничтоженных воздушных целей врага.