Чистая работа: сколько "шахедов" сбили ночью бойцы ПВО

Беспилотники традиционно запускались из временно оккупированного Крыма и Приморско-Ахтарска

В ночь с 1 на 2 января российские террористы запустили по Украине 35 беспилотников Shahed-136 иранского производства. Все цели были уничтожены украинской противовоздушной обороной.

Об этом пишут Воздушные силы ВСУ. Известно, что пуски дронов террористы осуществляли традиционно с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарском районе в России.

"Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины", – сообщили в ВС ВСУ.

Напомним, что в Киеве ночью 2 января были слышны звуки взрывов. Российские террористы атаковали столицу с помощью иранских беспилотников, все они были уничтожены. Также БПЛА, запущенные российскими террористами, атаковали Николаев, где обломки повредили несколько построек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в результате ракетного удара российских войск по Киеву в ночь на пятницу 29 декабря спасатели обнаружили еще четыре тела погибших, их извлекли из-под завалов. Общее количество погибших в столице уже – 27. 1 января 2024 года объявлено в городе днем траура по погибшим в результате российского ракетного террористического акта.