В Одессе прогремел взрыв, город атаковали ракетой Х-59: подробности

Тревога объявлена в Одесской и юго-восточных областях

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных украинских жителей, и на этот раз взрыв прозвучал в Одессе.

Так пресс-служба Воздушных сил ВСУ предупредила, что угроза ракетных ударов наблюдается для Одесской и Харьковской областей, а в еще нескольких была объявлена тревоги из-за активности тактической авиации.

Согласно данным мониторинговых групп, россияне запустили ракету Х-59, а местные telegram-каналы пишут, что в одном из районов Одессы поднимается черный дым. По предварительной информации, запуск был совершен из самолета Су-35 над Черным морем.

Также сообщается, что в некоторых домах выбило окна, однако информации о пока пострадавших не поступало. Местная власть информацию пока не комментировала.

Напомним, ночью и утром 29 декабря российские оккупанты устроили массовую воздушную атаку на Украину. Было выпущено 36 ударных БпЛА Shahed-136/131, а также более 120 ракет, включая крылатые, баллистические и аэробалистические. Практически все крупные города — Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье — попали под удар, есть многочисленные разрушения и жертвы среди гражданского населения.