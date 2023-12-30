В Одесі пролунав вибух, місто атакували ракетою Х-59: подробиці

Тривогу оголошено в Одеській та південно-східних областях

Російські окупанти продовжують тероризувати мирних українських мешканців і цього разу вибух пролунав в Одесі.

Так пресслужба Повітряних сил ЗСУ попередила, що загроза ракетних ударів спостерігається для Одеської та Харківської областей, а ще кількох було оголошено тривоги через активність тактичної авіації.

За даними моніторингових груп, росіяни запустили ракету Х-59, а місцеві telegram-канали пишуть, що в одному з районів Одеси здіймається чорний дим. За попередньою інформацією, запуск було здійснено з літака Су-35 над Чорним морем.

Також повідомляється, що в деяких будинках вибило вікна, проте інформації про поки що постраждалих не надходило. Місцева влада інформацію наразі не коментувала.

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня російські окупанти влаштували масову повітряну атаку на Україну. Було випущено 36 ударних БпЛА Shahed-136/131, а також понад 120 ракет, включаючи крилаті, балістичні та аеробалістичні. Практично всі великі міста — Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя — потрапили під удар, є численні руйнування та жертви серед цивільного населення.