Над містом здійнявся дим: мешканців Дніпра вранці розбудив потужний вибух, що відомо (фото)

Вибух був контрольованим

Близько 9:56 у суботу, 30 грудня, у Дніпрі пролунав вибух. У цей момент повітряну тривогу оголошено не було, пізніше стало відомо, що він — результат вибухових робіт.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". Місцеві паблики публікують фото задимлення, яке виникло після вибуху.

Разом з тим, повідомлялося, що з 9:30 до 10:30 в районі Новоолександрівки проводитимуться вибухові роботи. З’ясувалося, що вибух був контрольований. Утилізують вчорашні не підірвані снаряди, ракети та залишки дронів.

Тим часом голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак повідомив, що ніч у всіх містах та селах Дніпропетровщини пройшла без обстрілів.

"Область "видихнула" після жаху, пережитого напередодні... Сьогодні у Дніпрі – день жалоби за тими, чиє життя обірвала вчорашня ракетна атака по місту. Російські окупанти вбили 6 мирних жителів", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 29 грудня Росія завдавала масованого удару по Україні дронами та ракетами. Під удар потрапило багато міст по всій країні, загинуло щонайменше 30 людей, понад 100 отримали поранення. У Дніпрі під удар потрапили житлові будинки, торговий центр та адмінбудівлі, а також пологовий будинок.

Як повідомляв "Телеграф", під час удару по Дніпру 29 грудня поранення та забиття отримали 28 осіб, з них 17 перебувають у медустановах, решта – на амбулаторному лікуванні. Троє постраждалих у тяжкому стані, а у постраждалої 1,5-річної дитини осколкові травми особи.