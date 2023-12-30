Екстрене засідання Радбезу ООН: Гутерреш "рішуче засудив" удар по Україні, а РФ пішла на хитрість

США закликали всі країни засудити атаку

Україна спільно з ще 30 країнами ініціювали проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з масованим ракетно-дроновим ударом Росії по нашій країні 29 грудня. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив широкомасштабні атаки Росії на українські міста, населення та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це заявив представник генсека Стефан Дюжаррик, якого цитує "Укрінформ". Гутерреш також акцентував увагу на загибелі та пораненні великої кількості цивільних осіб.

"Генеральний секретар рішуче засуджує широкомасштабний обстріл Російською Федерацією українських міст і населених пунктів по всій країні, у тому числі цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури", — сказав Дюжаррик.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що 29 грудня РФ здійснила одну з найінтенсивніших і наймасовіших атак з використанням ракет і безпілотників. Країна-терорист націлила їх на житлові райони, об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти по всій території України. Щонайменше 30 цивільних осіб та понад 160 отримали поранення.

"Тільки погляньте на список цілей, які так "хоробро" знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговий центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка", — зазначив він.

Кислиця додав, що з огляду на повідомлення про вторгнення російської ракети в повітряний простір Польщі, "російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не лише для України, а й для сусідніх країн". Постпред наголосив, що "єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого посилення нашої обороноздатності".

"Поки Росія здатна вбивати довіру і цілісність Ради безпеки ООН, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами", — заявив він.

Водночас США звинуватили Росію у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні десятирічної давності, доки Москва готувала масштабний удар по українських містах. Про це на засіданні заявив радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі.

"Два дні тому Російська Федерація організувала засідання Ради Безпеки, щоб згадати про події 10-річної давності. Росія заявила, що обговорення Революції Гідності дозволить членам Ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на нинішню ситуацію в Україні... Саме на це Росія відволікала Раду. Цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста та критичну інфраструктуру з початку незаконного повномасштабного вторгнення", — сказав він.

Келлі підтвердив позицію США, оприлюднену президентом Джо Байденом. Він назвав напад РФ "суворим нагадуванням", що Путін не залишив своєї мети знищити Україну і підкреслив, що його потрібно зупинити.

"Ми звернулися до всіх членів Ради безпеки, щоб вони приєдналися до нас і рішуче засудили цю огидну атаку на міста та громадянську інфраструктуру по всій Україні", — наголосив представник США, додавши, що брехня росіян про нібито "удари з військових цілей" не зітре і не приховає руїн на всій території України, а також тисяч невинних жертв з початку війни.

Нагадаємо, 29 грудня росіяни вдарили по Україні 158 снарядами всіх можливих типів, включаючи "Шахеди", балістику та крилаті ракети. Силами ППО знищено 27 ударних БпЛА та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Під ударом були Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Конотоп на Сумщині.

Як повідомляв "Телеграф", Велика Британія після масованого російського обстрілу в ніч проти 29 грудня відправить Україні зенітні ракети. Вони призначені для систем протиповітряної оборони (ППО) англійського виробництва.