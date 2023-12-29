Україна та ще 30 країн скликають екстрене засідання Ради безпеки ООН: у чому причина

Росіяни випустили у бік України 158 снарядів усіх можливих типів

Україна спільно з ще 30 країнами подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Причина у масованому ракетно-дроновому ударі Росії по Україні 29 грудня, який, за інформацією на вечір, спричинив загибель 30 українців, ще понад 160 осіб отримали поранення.

"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН з ракетної та дронової атаки Росії, що призвело до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", — написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х (колишній twitter).

Нагадаємо, росіяни випустили у бік України 158 снарядів усіх можливих типів, включаючи "Шахеди", балістику та крилаті ракети. Знищено 27 ударних БпЛА та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Спочатку окупанти традиційно атакували "Шахедами", їх було 36. Потім близько шести годин ранку ворожі літаки запустили не менше 90 крилатих ракет. Під ударом були Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Конотоп на Сумщині.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден відреагував на удар по Україні. Він назвав його нагадуванням світові, що мета президента РФ Володимира Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну та підкорити собі її народ. Його необхідно зупинити, наголосив Байден і закликав Конгрес підтримати надання допомоги Україні.