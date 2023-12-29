Число жертв ракетного удару по Києву продовжує зростати: що відомо (оновлено)

Кількість загиблих зросла

Після ранкової атаки на столицю, в Києві продовжуються пошукові роботи. Рятувальники продовжують діставати тіла людей з-під завалів складської будівлі у Шевченківському районі.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Роботи тривають далі.

"Станом на 18.00 з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі врятували 8 постраждалих. Та дістали 9 тіл загиблих. Пошук людей під завалами триває", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, станом на 18:00 у Шевченківському районі ліквідовано пожежу 2 складських приміщень на загальній площі 2000 кв. м.

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня російські окупанти влаштували наймасовішу повітряну атаку на Україну. Було випущено 36 ударних БпЛА Shahed-136/131, а також понад 120 ракет, включаючи крилаті, балістичні та аеробалістичні ("Кинджал"). Практично всі великі міста — Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя зазнали удару, є численні руйнування та жертви серед цивільного населення.

Юнак з Києва розповів, як російські ракети атакували столицю. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов поспілкувався з 18-річним юнаком. Хлопець став свідком ворожої ракетної атаки на Київ. Він розповів, що разом із братом бачив, як летіли три ракети, а потім стався вибух.