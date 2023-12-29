Число жертв ракетного удара по Киеву продолжает расти: что известно

Число погибших выросло

После утренней атаки на столицу, в Киеве продолжаются поисковые работы. Спасатели из-под завалов складского здания в Шевченковском районе обнаружили тело еще одного погибшего.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Работы продолжаются.

По информации Виталия Кличко, число погибших в результате ракетных обстрелов на столицу возросло до 7 человек. Количество пострадавших по состоянию на данный момент – 30 человек.

Напомним, ночью и утром 29 декабря российские кафиры устроили самую массовую воздушную атаку на Украину. Было выпущено 36 ударных БпЛА Shahed-136/131, а также более 120 ракет, включая крылатые, баллистические и аэробалистические (Кинжал). Практически все крупные города — Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье потерпели удар, есть многочисленные разрушения и жертвы среди гражданского населения.

Юноша из Киева рассказал, как российские ракеты атаковали столицу. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов пообщался с 18-летним юношей. Молодой человек стал свидетелем вражеской ракетной атаки на Киев. Он рассказал, что вместе с братом видел, как летели три ракеты, а затем произошел взрыв.