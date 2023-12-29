Ракетная истерика россиян: чего хотел враг и что важно делать Украине и союзникам

Враг пытается вселить в украинское общество недоверие к ВСУ, говорит Влад Волошин

Ночью и утром 29 декабря российские оккупанты устроили самую массированную воздушную атаку на Украину. Было выпущено 36 ударных БпЛА Shahed-136/131, а также более 120 ракет, включая крылатые, баллистические и аэробаллистические ("Кинжал"). Практически все крупные города – Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье подверглись удару, есть многочисленные разрушения и жертвы среди гражданского населения.

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему обстрел произошел именно сейчас, чего этим добивались россияне и какие действия нам стоит предпринять.

Цели агрессора

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает так:

"И я, и ряд других военных экспертов предупреждали, что Россия накапливает ракеты для массированных ударов по украинским городам. И, скорее всего, мы вскоре увидим продолжение".

По словам полковника, 29 декабря акцент делался на гражданских объектах, на промышленных предприятиях. Далее, предполагает он, могут пойти атаки по инфраструктуре. Массово. И ракетами, и беспилотниками.

"Это была еще проверка готовности украинской ПВО. И то, что большая часть ракет и дронов были поражены, говорит о том, что мы были готовы", – считает эксперт.

По мнению Влада Волошина, сегодняшняя атака могла быть и местью за недавнее уничтожение вражеских самолетов и большого десантного корабля, и чтобы усилить психологическую нагрузку на украинское общество (отсюда – гражданские цели, включая роддом, торговый центр в Днепре), и ради вскрытия нашей системы ПВО-ПРО.

"Враг пытается вселить в украинское общество недоверие к нашим Вооруженным силам. Плюс – это влияет на сами Силы обороны, на воинов на линии фронта. Они переживают за родных в тылу. И понятно, что РФ не прекращает попыток выявить и уничтожить системы противоракетной и противовоздушной обороны Украины, чтобы потом бить уже по ним, ослабляя защиту неба", – поясняет полковник.

Он акцентирует – мы должны быть готовы к тому, что такие атаки могут повториться. Средства для этого у россиян есть, уверен эксперт.

Он также считает, что союзники Украины после этой варварской атаки должны активизироваться с передачей нам всего необходимого для противостояния таким террористическим актам. А именно – максимально предоставлять системы ПВО-ПРО, самолеты и так далее.

Как минимизировать ущерб

По мнению эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, причина атаки именно сегодня во многом связана с погодой.

"Сегодня метеорологическая служба РФ дала прогноз погоды: небо ясное, влажность пониженная, ветер, температурный режим способствуют системе наведения крылатых ракет. Разве вы не заметили, что крылатые ракеты пускают именно в такую погоду? В системе управления этих ракет есть элементы искусственного интеллекта, где заложены полетные задания. Она и кружит, пока не наведется на нужную цель. А основные объекты поражения, как правило, это аэродромы, места складирования западного вооружения. На города же непосредственно чаще всего падают уже обломки ракет, сбитые нашими системами ПВО-ПРО", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что россияне пытаются уничтожить взлетно-посадочные полосы, всю инфраструктуру, связанную с аэродромами. Чтоб тот же F-16 (который некоторые медиа уже "увидели" в Украине) не мог нормально функционировать.

Олег Стариков отмечает, что с помощью разведок РФ определяет, где у нас потенциально находится западное вооружение. Те же крылатые ракеты, пусковые установки и так далее. И старается целиться именно туда.

"Это воздушная операция на выявление мест нахождения наших систем воздушной обороны оперативно-стратегического уровня. С целью их последующего уничтожения, – акцентирует эксперт. – Чтоб свести ущерб от таких ударов к минимуму, необходимо проводить стратегические, оперативные и тактические мероприятия по маскировке тех видов вооружений, о которых я сказал выше. Ну и, понятно, максимально укреплять свою противовоздушную оборону".