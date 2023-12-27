F-16 уже в Украине и применяются против РФ? В ВСУ ответили на сообщения западных СМИ

F-16 пока не могут применяться в Украине

Всего за последние три недели российская армия потеряла восемь самолетов, среди которых те самые сбитые за один день три Су-34, что усилило подозрения о том, что первые американские истребители F-16 уже могут находиться в Украине.

Как сообщало издание Newsweek со ссылкой на свои источники в США, есть вероятность того, что первые F-16 уже в Украине, однако позже в ВСУ эту информацию опровергли.

Издание напоминает, что с начала декабря россияне потеряли 8 самолетов, среди которых не менее пяти новейших Су-34, а 26 декабря был потоплен большой десантный корабль "Новочеркасск" и еще одно вспомогательное судно получило повреждения.

После этого в российском сегменте сети начали поступать предположения о том, что Украина начала применять американские самолеты для запуска крылатых ракет. Украинская сторона не сообщала о получении этого типа вооружения, однако эксперты говорят, что она не сообщит об этом даже если действительно их получит. Того же стоит ждать и от Запада.

"Я надеюсь, что Запад научился не объявлять о новых системах вооружения, как это делалось по большей части в течение первых 20 месяцев войны", — сказал бывший специальный советник главнокомандующего Украины Дэниел Райс.

По его словам, россияне должны учиться на своем опыте каждый раз, когда украинцы применяют против них новые типы вооружения.

UPD: Позже издание подкорректировало свою информацию, сообщив, что первые самолеты F-16 в Украину пока не прибыли, но приедут "через несколько дней". По информации издания, 18 самолетов F-16 готовы к поставке. Пилоты прошли обучение в Румынии.

Информацию об использовании американских самолетов в ВСУ также отверг представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

"Нам нужно, чтобы этот самолет, прибыв в Украину, сразу начал выполнять те задачи и функции, которые возлагаем на него, для того, чтобы защитить небо, помочь пехоте и завоевать преимущество в воздухе, но в ближайшее время вряд ли такой вариант возможен", — сказал он

Как сообщалось ранее, аналитики американского Института изучения войны (ISW) ранее сообщали, что первые F-16 могут быть переданы Украине до конца 2023 года.