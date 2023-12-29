Під загрозою все НАТО: Байден жорстко відреагував на масований обстріл України

Наміри Путіна підкорити український народ залишаються незмінними

Президент США Джо Байден відреагував на нічний обстріл України 29 грудня, в ході якого Росія випустила 158 ракет та дронів. Це найбільша повітряна атака з початку війни.

Ворог бив по цивільній інфраструктурі в різних містах країни, удари припадали по приватних будинках, торговому центру та пологовому будинку. У результаті загинули безневинні люди, йдеться у заяві президента США Джо Байдена щодо повітряного нападу РФ на Україну.

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"Це суворе нагадування світу про те, що майже через два роки цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити собі її народ. Його необхідно зупинити", ― йдеться у заяві.

Байден про допомогу Україні

У заяві йдеться про те, що Україна використовувала системи протиповітряної оборони (ППО), які їй передали США та інші союзники. Американський народ може пишатися, адже їхня допомога офіційному Києву допомогла врятувати життя.

Байден зазначив, що Україні потрібно й надалі допомагати захищати свій народ та незалежність. Для цього Конгрес має вжити термінових заходів вже у новому році.

"Але якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, ми не зможемо продовжувати відправляти зброю та життєво важливі системи протиповітряної оборони, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес має активізуватися і діяти без подальшої тяганини", ― йдеться у заяві Байдена.

Американський лідер наголосив, що це важливо не лише для України, а й для всього Північноатлантичного альянсу, Європи та майбутнього трансатлантичних відносин. Він нагадав, що у Кремлі вже загрожували деяким країнам НАТО. І якщо такий конфлікт буде, то США доведеться безпосередньо брати участь у ньому.

Байден заявив, що Штати не можуть підвести своїх союзників і партнерів і нагадав, що "історія суворо засудить тих, хто не відповість на заклик свободи". Він також нагадав про створення коаліції для підтримки оборони України, до якої увійшли понад 50 держав.

Нагадаємо, що після вторгнення РФ в Україну НАТО почало посилювати свій східний фланг. Повітряний простір там патрулюється спеціальною місією. Коли російські бойові літаки наближаються, винищувачі Альянсу вирушають на перехоплення. За останній рік кількість повітряних контактів побільшало. У 2023 році винищувачі НАТО понад 300 разів підіймалися на перехоплення російської авіації.

Раніше "Телеграф" писав про реакцію міністра оборони Великобританії на масований обстріл українських міст 29 грудня. Він заявив про відправку зенітних ракет для протиповітряних систем британського виробництва.