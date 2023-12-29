Под угрозой все НАТО: Байден жестко отреагировал на массированный обстрел Украины

Намерения Путина подчинить украинский народ остаются неизменными

Президент США Джо Байден отреагировал на ночной обстрел Украины 29 декабря, в ходе которого Россия выпустила 158 ракет и дронов. Это крупнейшая воздушная атака с начала войны.

Враг бил по гражданской инфраструктуре в разных городах страны, удары приходились по частным домам, торговому центру и родительному дому. В итоге погибли невинные люди, говорится в заявлении президента США Джо Байдена по поводу воздушного нападения РФ на Украину.

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"Это суровое напоминание миру о том, что спустя почти два года этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ. Его необходимо остановить", ― говорится в заявлении.

Байден о помощи Украине

В заявлении говорится, что Украина использовала системы противовоздушной обороны (ПВО), которые ей передали США и другие союзники. Американский народ может гордиться, ведь их помощь официальному Киеву помогла спасти жизни.

Байден отметил, что Украине нужно и дальше помогать защищать свой народ и независимость. Для этого Конгресс должен принять срочные меры уже в новом году.

"Но если Конгресс не примет срочных мер в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы противовоздушной обороны, необходимые Украине для защиты своего народа. Конгресс должен активизироваться и действовать без дальнейших проволочек", ― говорится в заявлении Байдена.

Американский лидер подчеркнул, что это важно не только для Украины, но и для всего Североатлантического альянса, Европы и будущего трансатлантических отношений. Он напомнил, что в Кремле уже угрожали некоторым странам НАТО. И если такой конфликт будет, то США придется участвовать в нем напрямую.

Байден заявил, что Штаты не могут подвести своих союзников и партнеров и напомнил, что "история сурово осудит тех, кто не ответит на призыв свободы". Напомнил он и о создании коалиции для поддержки обороны Украины, в которую вошли более 50 государств.

Напомним, что после вторжения РФ в Украину НАТО начало усиливать свой восточный фланг. Воздушное пространство там патрулируется специальной миссией. При приближении российских боевых самолетов истребители Альянса отправляются на перехват. За последний год количество воздушных контактов увеличилось. В 2023 году истребители НАТО более 300 раз поднимались на перехват российской авиации.

Ранее "Телеграф" писал о реакции министра обороны Великобритании на массированный обстрел украинских городов 29 декабря. Он заявил об отправке зенитных ракет для противовоздушных систем британского производства.