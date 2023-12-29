Британія відреагувала на масований обстріл України: допомогу вже готують до відправлення

Українські системи протиповітряної оборони (ППО) незабаром отримають підкріплення

Великобританія після масованого обстрілу України в ніч проти 29 грудня 2023 року відправить Україні зенітні ракети. Вони призначені для систем протиповітряної оборони (ППО) британського виробництва.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс написав у соцмережі X, що настав час світу об’єднатися. Масований ракетний удар він назвав "перевіркою обороноздатності України та рішучості Заходу".

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"Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу ― зараз настав час миру об’єднатися та подвоїти наші зусилля, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги", ― написав Шаппс.

Британський міністр не вказав точної кількості ракет, які отримає Україна. Він написав лише про "сотні зенітних ракет". Але Шаппс відзначив їхню точність проти російських дронів і ракет.

"Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники та ракети", — написав міністр.

Зазначимо, що ще у жовтні Британія обіцяла передати Україні стаціонарні зенітні установки Terrahawk Paladin. Вони ефективні навіть проти малопомітних цілей. Оптична система пошуку та захоплення знаходить ворожі об’єкти навіть за несприятливої погоди.

Російська атака дронами та ракетами у ніч на 29 грудня 2023 року була визнана найбільш масовою. У Повітряних силах України заявили, що до цього не бачили таку кількість цілей миттєво. Спочатку окупанти провели розвідку за допомогою дронів, а потім запустили ракети по різних областях.

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