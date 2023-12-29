Британия отреагировала на массированный обстрел Украины: помощь уже готовят к отправке

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) совсем скоро получат подкрепление

Великобритания после массированного обстрела Украины в ночь на 29 декабря 2023 года отправит Украине зенитные ракеты. Они предназначены для систем противовоздушной обороны (ПВО) британского производства.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс написал в соцсети X, что пришла пора миру объединиться. Массированный ракетный удар он назвал "проверкой обороноспособности Украины и решимости Запада".

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"Путин проверяет обороноспособность Украины и решимость Запада ― сейчас настало время миру объединиться и удвоить наши усилия, чтобы дать Украине то, что им нужно для победы", ― написал Шаппс.

Британский министр не указал точное количество ракет, которые получит Украина. Он написал лишь о "сотнях зенитных ракет". Но Шаппс отметил их точность против российских дронов и ракет.

"Мы продолжаем стоять на защите Украины. Именно поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", ― написал министр.

Отметим, что еще в октябре Британия обещала передать Украине стационарные зенитные установки Terrahawk Paladin. Они эффективны даже против малозаметных целей. Оптическая система поиска и захвата находит вражеские объекты даже при неблагоприятной погоде.

Российская атака дронами и ракетами в ночь на 29 декабря 2023 года была признана наиболее массовой. В Воздушных силах Украины заявили, что до этого не видели такое количество целей одномоментно. Сначала оккупанты провели разведку с помощью дронов, а потом запустили ракеты по разным областям.

Ранее "Телеграф" писал, как Киев "приходил в себя" после вражеской атаки. Враг бил по гражданским объектам, критическая инфраструктура не пострадала.