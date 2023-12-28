Чи чекати українцям обстрілів у новорічну ніч: у Повітряних силах дали відповідь

Від росіян можна чекати будь-чого

Минулого року росіяни влаштували масований удар дронами на новорічну ніч і цього разу ситуація може повторитися, але наразі робити прогнози зарано.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, минулого разу росіяни запустили 45 дронів, що було рекордом на той час, проте на сьогодні вони одночасно запускали й набагато більше.

Водночас він припустив, що може бути й ракетний удар, оскільки їхнє виробництво в Росії не зупинилося. Ігнат нагадав, що за даними розвідки, противник мав 870 далекобійних високоточних ракет у запасі та може виготовити ще до 100 штук на місяць, а тому є підстави вважати, що зараз у них близько 1000 ракет у запасі.

При цьому Ігнат зазначив, що робити якісь прогнози про те, коли й за яких умов ця зброя буде застосована поки що не варто.

"Ми повинні готуватися до будь-яких провокацій. Зрештою, Повітряні сили працюють 24/7 в режимі онлайн", — додав представник ВР ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше розповідав, що найнебезпечнішою російською ракетою є "Калібр", проте Україна вже навчилася їм протистояти. Разом з тим він назвав два типи ракет, які зараз доставляють найбільше проблем.