З "Калібрами" боротися вже навчилися: у ЗСУ розповіли, яка зброя РФ завдає найбільше проблем

Україна все ще має проблеми з деякими російськими ракетами

Росіяни активно використовували ракети "Калібр" для обстрілу України, чим завдала їй великих збитків, проте зараз окупанти мають більш "проблематичну" зброю, яку вони активно використовують.

Як розповів в інтерв’ю УНІАН речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, українські сили вже навчилися протистояти "Калібрам", хоча вони все ще залишаються дуже грізною зброєю.

"Вони також "родом із СРСР" — побудовані на базі радянських ракет. Вважаються високоточною зброєю. Я багато бачив їх у дії та після прильотів... Бачив, як у Миколаєві "Калібр" залітав у вікно обласної адміністрації, коли йшов туди на роботу — в той момент був за квартал від місця прильоту… Тоді загинули 37 людей", — сказав він.

За його словами, ці ракети можуть доставити 450 кілограмів вибухівки на відстань понад тисячу кілометрів, а тому це "найстрашніша ракета, якою вони обстрілювали Україну".

Плетенчук зазначає, що зараз росіяни змушені перекинути свої кораблі в Новоросійську та Туапсе, а також розглядають можливість їх розмістити в Абхазії, що хоч і не вбереже Україну від обстрілів, але значно ускладнить росіянам можливості підвозити туди ракети.

Водночас речник ВМС додав, що Україна навчилася боротися з "Калібрами", але зараз є зброя, яка завдає більше проблем. Йдеться про протикорабельні ракети "Онікс" та Х-35, які запускаються з берегових комплексів "Бастіон" та "Бал" відповідно.

"Ці ракети відбивати дуже складно, і ми відверто говоримо — у нас є проблеми з цими ракетами, проблеми з повітряним простором над акваторією Чорного моря", — сказав Плетенчук.

Як повідомлялося раніше, у ГУР раніше говорили, що росіяни зараз почали виробляти більше ракет, ніж до початку вторгнення, проте навіть цих темпів їм не вистачає, щоб поповнювати свої запаси.