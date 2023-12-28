С "Калибрами" бороться уже научились: в ВСУ рассказали, какое оружие РФ доставляет больше всего проблем

У Украины все еще есть проблемы с некоторыми российскими ракетами

Россияне активно использовали ракеты "Калибр" для обстрела Украины, чем причинила ей большой ущерб, однако сейчас у оккупантов есть более "проблематичное" оружие, которое они активно используют.

Как рассказал в интервью УНИАН спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, украинские силы уже научились противостоять "Калибрам", хотя они все еще остаются очень грозным оружием.

"Они также "родом из СССР" — построены на базе советских ракет. Считаются высокоточным оружием. Я много видел их в действии и после прилетов… Видел, как в Николаеве "Калибр" залетал в окно областной администрации, когда шел туда на работу — в тот момент был в квартале от места прилета… Тогда погибли 37 человек", — сказал он.

По его словам, эти ракеты могут доставить 450 килограмм взрывчатки на расстояние в более чем тысячу километров, а потому это "самая страшная ракета, которой они обстреливали Украину".

Плетенчук отмечает, что сейчас россияне вынуждены перебросить свои корабли в Новороссийске и Туапсе, а также рассматривают возможность их разместить в Абхазии, что хоть и не убережет Украину от обстрелов, но значительно усложнит для россиян возможности подвозить туда ракеты.

Вместе с тем спикер ВМС добавил, что Украина научилась бороться с "Калибрами", но сейчас есть оружие, которое доставляет больше проблем. Речь идет о противокорабельных ракетах "Оникс" и Х-35, которые запускаются из береговых комплексов "Бастион" и "Бал" соответственно.

"Эти ракеты отбивать очень сложно и мы откровенно говорим – у нас есть проблемы с этими ракетами, проблемы с воздушным пространством над акваторией Черного моря", — сказал Плетенчук.

Как сообщалось ранее, в ГУР ранее говорили, что россияне сейчас начали производить больше ракет, чем до начала вторжения, однако даже этих темпов им не хватает, чтобы восполнять свои запасы.