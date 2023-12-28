Ждать ли украинцам обстрелов в новогоднюю ночь: в Воздушных силах дали ответ

От россиян можно ждать чего угодно

В прошлом году россияне устроили массированный удар дронами на новогоднюю ночь и в этот раз ситуация моет повториться, но пока делать прогнозы рано.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в прошлый раз россияне запустили 45 дронов, что было рекордом на то время, однако по состоянию на сегодня они одновременно запускали и намного больше.

Вместе с тем он допустил, что может быть и ракетный удар, поскольку их производство в России не остановилось. Игнат напомнил, что по данным разведки противник имел 870 дальнобойных высокоточных ракет в запасе и может изготовить еще до 100 штук в месяц, а потому есть основания полагать, что сейчас у них около 1000 ракет в запасе.

При этом Игнат отметил, что делать какие-то прогнозы о том, когда и при каких условиях это оружие будет применено пока не стоит.

"Мы должны готовиться до любых провокаций. В конечном итоге Воздушные силы работают 24/7 в режиме онлайн", — добавил представитель ВС ВСУ.

Как сообщалось ранее, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее рассказывал, что самой опасной российской ракетой является "Калибр", однако Украина уже научилась им противостоять. Вместе с тем, он назвал два типа ракет, которые сейчас доставляют больше всего проблем.