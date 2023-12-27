Українські підрозділи використовують британський позашляховик: чим він особливий
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Машина вважається маневренішою за інші аналоги та має кілька варіантів модифікацій
Спецпідрозділ ГУР Kraken нещодавно отримав роботизовану платформу-дрон AGEMA. Однак це не єдине поповнення "автопарку" підрозділу. Стало відомо також про отримання бронемашини Pinzgauer 6х6.
Про це пише "Мілітарний". Зазначається, що машина британського виробництва. Знімок із Pinzgauer 718 6×6 Vector PPV першим опублікував OSINT-аккаунт Weapons Illustrated.
Pinzgauer — це високомобільний позашляховик, який може мати колісну формулу 4×4 або 6 ×6. Виробництво стартувало наприкінці 1960-х років в Австрії, згодом компанія була перепродана. Він маневрений на нерівній дорозі. Модель 718 — повноприводна версія другого покоління.
Характеристики Pinzgauer 718
- Швидкість на дорозі — 115 км/год,
- Рядний шестициліндровий дизельний двигун Volkswagen Group з турбонаддувом,
- Має модульну броню,
- Забезпечує захист від вибухів, осколків, стрілецької зброї,
- Глибина переходу вбрід — 700 мм,
- Дорожній просвіт при повному завантаженні — 335 мм,
- Корисне навантаження — 1500 кг.
На червень 2022 року відомо про щонайменше 11 Pinzgauer в українському війську. Їх використовують для перевезення людей, медичних потреб, транспортування снарядів.
Раніше "Телеграф" розповідав про інші бронеавтомобілі, які використовуються в Силах оборони. Серед них польська Oncilla, яка була розроблена на основі українського "Дозор-Б". Оригінальна українська розробка також виконує задачі на фронті.