Украинские подразделения используют британский внедорожник: чем он особенный

Машина считается маневреннее других аналогов и имеет несколько вариантов модификаций

Спецподразделение ГУР Kraken недавно получил роботизированную платформу-дрон AGEMA. Однако это не единственное пополнение "автопарка" подразделения. Стало известно также о получении бронемашины Pinzgauer 6х6.

Об этом пишет "Милитарный". Указывается, что машина британского производства. Снимок с Pinzgauer 718 6×6 Vector PPV первым опубликовал OSINT-аккаунт Weapons Illustrated.

Pinzgauer спецподразделения Кракен

Pinzgauer – это высокомобильный внедорожник, который может иметь колесную формулу 4×4 или 6×6. Производство стартовало в конце 1960-х годов в Австрии, впоследствии компания была перепродана. Он маневренный на неровной дороге. Модель 718 – полноприводная версия второго поколения.

Характеристики Pinzgauer 718

Скорость на дороге – 115 км/ч,

Рядной шестицилиндровый дизельный двигатель Volkswagen Group с турбонаддувом,

Имеет модульную броню,

Обеспечивает защиту от взрывов, осколков, стрелкового оружия,

Глубина перехода вброд — 700 мм,

Дорожный просвет при полной загрузке — 335 мм,

Полезная нагрузка – 1500 кг.

На июнь 2022 года известно о минимум 11 Pinzgauer в украинском войске. Их используют для перевозки людей, медицинских нужд, транспортировки снарядов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других бронеавтомобилях, которые используются в Силах обороны. Среди них польская Oncilla, которая была разработана на основе украинского "Дозор-Б". Оригинальная украинская разработка выполняет задачи на фронте.