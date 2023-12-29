А Путін де? Візит Зеленського на передову в день масованого обстрілу надихнув українців

Люди вражені вчинком президента

Президент України Володимир Зеленський, 29 грудня 2023 року, несподівано з'явився в одній із найгарячіших точок фронту — Авдіївці, ще й у день наймасштабнішого ракетного удару Росії проти України. Вчинок президента викликав повагу українців.

Багато відомих громадських діячів, блогерів, і пересічних громадян висловлюють своє захоплення на просторах мережі. "Телеграф" зібрав деякі з перших реакцій.

Наприклад, відомий блогер Олександр Барабошко написав: "путін запускає сотні ракет по будинках, лікарнях, школах за тисячі кілометрів. В той же день Зеленський та його команда, військові на передовій в Авдіївці. Один з найгірших напрямків, дрони, fpv, арта і все, що тільки може бути там не за тисячі, а всього лиш за кілька кілометрів. Можна багато чого говорити, але таке дуже піднімає дух!"

Волонтер Мирослав Гай сказав, що це беззаперечно правильний крок, який демонструє відмінність української влади від російської.

"Путіна не побачити навіть в Донецьку чи Луганську, вже не кажучи у зоні бойових дій. Бо будь-яка влада, які б претензії ми їй не виставляли всередині, є уособленням народу. Суспільство міняється і міняється влада. В Росії суспільство деградує, і влада теж не стоїть на місці. Навряд чи старого Путіна ми побачимо далі Ростова або лавки підсудних, якщо він доживе", — написав він.

Українці також відреагували на візит Зеленського в Авдіївку.

Раніше "Телеграф" писав, коли росіяни хочуть захопити Авдіївку та чим це може загрожувати Україні. Адже Путін хоче продемонструвати своєму народу хоч якісь успіхи на так званій "сво".