А Путин где? Визит Зеленского на передовую в день массированного обстрела вдохновил украинцев

Люди поражены поступком президента

Президент Украины Владимир Зеленский, 29 декабря 2023 года, неожиданно появился в одной из самых горячих точек фронта — Авдеевке, еще и в день масштабного ракетного удара России против Украины. Поступок президента вызвал уважение украинцев.

Многие известные общественные деятели, блогеры, и рядовые граждане выражают свое восхищение на просторах сети. "Телеграф" собрал некоторые из первых реакций.

Например, известный блоггер Александр Барабошко написал : "Путин запускает сотни ракет по домам, больницам, школам за тысячи километров. В тот же день Зеленский и его команда, военные на передовой в Авдеевке. Одно из худших направлений, дроны, fpv, арта и все, что только может быть там не за тысячи, а всего за несколько километров. Можно многое говорить, но такое очень поднимает дух!"

Волонтер Мирослав Гай сказал, что это бесспорно правильный шаг, демонстрирующий отличие украинской власти от российской.

"Путина не увидеть даже в Донецке или Луганске, уже не говоря в зоне боевых действий. Потому что любая власть, какие бы претензии мы ей не выставляли внутри, является олицетворением народа. Общество меняется и меняется власть. В России общество деградирует и власть тоже не стоит на месте. Вряд ли старого Путина мы увидим дальше Ростова или скамейки подсудимых, если он доживет", — написал он.

Украинцы также отреагировали на визит Зеленского в Авдеевку.

Ранее Телеграф писал, когда россияне хотят захватить Авдеевку и чем это может угрожать Украине. Ведь Путин хочет продемонстрировать своему народу хоть какие-нибудь успехи на так называемой "сво".